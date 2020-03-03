Prof. Dr. Sema Başak, “İşitme kaybında erken teşhis çok önemlidir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof. Dr. Sema Başak, “İşitme kaybında erken teşhis çok önemlidir"

İHA

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.H.Sema Başak '3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü' nedeniyle işitme ile ilgili önemli bilgiler verdi. Prof.Dr. Başak, işitme kaybında erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Sema Başak, “İşitme kaybında erken teşhis çok önemlidir"

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.H.Sema Başak ‘3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü’ nedeniyle işitme ile ilgili önemli bilgiler verdi. Prof.Dr. Başak, işitme kaybında erken teşhisin önemine dikkat çekti.
Dünya Kulak ve İşitme Gününde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kulak/işitme sağlığının nasıl korunacağı ve işitmeyi etkileyen hastalıkların erken tanı ve tedavisi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldığını belirten Prof.Dr.H.Sema Başak, “Dünya Sağlık Örgütü’nün 1985 yılında hazırladığı ilk raporda dünya nüfusunun yaklaşık olarak yüzde birinin (42 milyon) orta/ağır işitme kaybından etkilediği düşünülürken, 2011 yılında bu sayının 360 milyona (32 milyonu 15 yaş altı çocuklar) ulaştığı bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 yılında bildirdiği son rakamlar ise 466 milyon kişinin işitme kaybı ile yaşadığı şeklindedir. Türkiye’de bu sayı yaklaşık olarak 2,2 milyon olduğu düşünülmektedir. Tüm bu veriler kulak/işitme sağlığının hem ülkemizde hem de dünya çapında bir halk sağlığı problemi olarak ele alınması gerektiğini göstermektedir” dedi.
Prof.Dr. H.Sema Başak, “İşitme, insanın en önemli sosyal araçlarından biri olan sözel iletişimin ilk basamağıdır. Sözel iletişimin gelişebilmesi için Yenidoğan döneminden itibaren sesin işitme yollarından geçerek beyine taşınması ile gerekmektedir. Özellikle üç yaşından önceki dönemde oluşan işitme kayıpları, kaybın derecesine göre konuşma dilinin edinilmesini engeller veya geciktirir. Sonraki yaşlarda ortaya çıkan kayıplar ise ciddi sosyal izolasyonlara veya beyin bağlantı ve işlemlerinde değişikliklere neden olabilir” sözleriyle ileri yaşlardaki kişilerde işitme kaybının bunama ile ilişkili olabileceğini aktardı.
Dünya Sağlık Örgütü, işitme kaybına yol açan faktörlerin yarısının önlenebilir olduğunu belirten Prof.Dr. Başak, “Kulak/işitme sağlığı için gebelikte ve doğumdan sonra tüm yaşlarda alınabilecek korunma önlemleri bulunmaktadır. İşitme kaybına yol açabilecek kızamık, menenjit, kabakulak ve kızamıkçık gibi bulaşıcı hastalıklara karşı aşılar yaptırılmalıdır. Gebelik döneminde anneler toksoplazma, herpes virüs, sitomegalovirüs gibi hastalıklar ve kişisel hijyen konularında bilgilendirilmelidir. Korunma önlemleri arasındatüm yenidoğanların işitme kaybı açısından taramadan geçirilmesi, işitme kaybı açısından risk taşıyan bebek ve erişkinlerin yakından takip edilmesi çok önemlidir. Mecbur kalınmadıkça ototoksik (iç kulağa zarar verici) ilaç kullanılmamalı, orta kulak iltihabı için etkin tedaviler yapılmalıdır. Gürültü kulak sağlığına zarar veren bir başka faktördür. Günlük yaşamda kulak sağlığına zarar verebilecek gürültülü ortamlardan kaçınılması önemlidir. Gürültülü ortamlarda çalışmak zorunda kalan kişilerin ise koruyucu önlemleri kullanması gerekmektedir. İşitme kaybının tanısı ne kadar erken yaşta sağlanırsa, tedavinin ve bireyin tüm gelişiminin o kadar sağlıklı olacağı unutulmamalıdır. Yani, işitme kaybında erken teşhis çok önemlidir. Özellikle ilk iki yaş, çocuğun konuşmasını geliştirebilmesi için en önemli dönemdir” diye konuşarak erken tanının önemine vurgu yaptı.
Prof. Dr. Başak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Yaşamın ilk günlerinde uygulanabilen basit, ucuz ve güvenilir testler ile yeni doğan bir bebeğin işitme engelini saptamak mümkündür. Ülkemizde 2004 yılında başlatılan ‘Ulusal Yeni Doğan İşitme Taraması Programı’ ile tüm bebeklerin hastanelerinden taburcu olmadan önce işitmelerinin güvenli ve doğru olarak test edilmesi sağlanmaktadır. İşitme taramalarının amacı, işitme engeli ile doğan bebekleri doğumdan kısa süre sonra belirlemek, 3 aylık olmadan işitme testlerini tamamlamak, işitme engeli tanısı alanlara 6 aylık olmadan gerekli müdahalede bulunmaktır. Doğduktan sonra en geç 6 ay içinde işitme engeli tanısı konan ve işitme cihazı veya biyonik kulak uygulanıp, işitme ve konuşma eğitimi alan bebeklerin konuşma becerisi, normal işiten yaşıtlarına benzer düzeyde gelişebilir. Erken işitme kaybı tanısı konulup, erken eğitilen bebeklerin, lisan gelişimine paralel olarak zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimleri de olumlu etkilendiği unutulmamalıdır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Sağlık Bakanlığı yenidoğan işitme tarama programında Referans Merkezi olarak hizmet vermektedir. Anabilim Dalı’mızda bölgemizde taramadan geçemeyen bebeklere ileri klinik testler yaparak kesin tanı konulmakta, rehabilitasyonları ve gereken durumlarda cerrahi ile biyonik kulak uygulamaları yapılmaktadır. Kulak hastalıkları ile ilgili olarak poliklinik şartlarında otomikroskopi ile tanı konulmakta, odyoloji birimimizce hastalarımızın saf ses ve konuşma odyometrileri yapılmakta, klinik ABR ve OAE gibi ileri tanı yöntemleri de uygulanmaktadır. Ameliyat gereken kulak hastalıkları ile ilgili olarak da otolojiknörootolojikmikrocerrahi en üst düzeyde uygulanmaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası Belediyesi’nden ücretsiz diyetisyenlik hizmeti
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden ücretsiz diyetisyenlik ...
Nazilli Belediyespor'da İncedal'dan isyan
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da İncedal'dan isyan
Kuşadası’nda 16 kadın ressamın eserlerinin yer aldığı sergi açıldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 16 kadın ressamın eserlerinin yer aldığı ...
Yurtlar Arası Futbol Turnuvası Başladı
YEREL HABERLER Yurtlar Arası Futbol Turnuvası Başladı
Aydınlı gazeteciler Ferdi Uzun ve Musa Ölmez, baba oldu
YEREL HABERLER Aydınlı gazeteciler Ferdi Uzun ve Musa Ölmez, baba ...
Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek; “Nazilli eğitimde çok başarılı”
YEREL HABERLER Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek; “Nazilli ...
Sporcular antik kentte yarıştı
YEREL HABERLER Sporcular antik kentte yarıştı
Başkan Saraç; Terörü kaynağından kurutmaya yönelik harekatı destekliyoruz
YEREL HABERLER Başkan Saraç; Terörü kaynağından kurutmaya yönelik ...
Topçam Barajı’nda kaybolan kişi hem gölette, hem de karada aranıyor
YEREL HABERLER Topçam Barajı’nda kaybolan kişi hem gölette, hem de ...
Deprem Haftası’nda 500 kişiye eğitim verildi
YEREL HABERLER Deprem Haftası’nda 500 kişiye eğitim verildi
“Kaygı ve kaygı bozukluğu normal seviyede olursa iyidir”
YEREL HABERLER “Kaygı ve kaygı bozukluğu normal seviyede olursa ...
İncirliova’da İdlib şehitleri için pilav hayrı düzenlendi
YEREL HABERLER İncirliova’da İdlib şehitleri için pilav hayrı ...
Aydın BİLSEM, Polonya’da okullarını tanıttı
YEREL HABERLER Aydın BİLSEM, Polonya’da okullarını tanıttı
Temizlik personeline hijyen eğitimi verildi
YEREL HABERLER Temizlik personeline hijyen eğitimi verildi
300 bin liralık araç perte çıktı, hava yastığı bile patlamadı
YEREL HABERLER 300 bin liralık araç perte çıktı, hava yastığı bile ...
(Görüntülü) Şehitler için 500 metre Türk bayrağı ile yürüdüler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehitler için 500 metre Türk bayrağı ile ...
(Görüntülü) Kuşadası'nda İdlib şehitleri için lokma döktürüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kuşadası'nda İdlib şehitleri için lokma ...
Şehitler için 500 metre Türk bayrağı ile yürüdüler
YEREL HABERLER Şehitler için 500 metre Türk bayrağı ile yürüdüler
Kuşadası'nda İdlib şehitleri için lokma döktürüldü
YEREL HABERLER Kuşadası'nda İdlib şehitleri için lokma döktürüldü
Aydın’da şehitler için yürüyüş, dua ve hayır yemeği düzenlendi Meydan’da toplanan kalabalık, Fetih Suresi’ni dinledikten sonra dua etti
YEREL HABERLER Aydın’da şehitler için yürüyüş, dua ve hayır yemeği ...
Aydın’da binlerce kişi şehitler için yürüdü
YEREL HABERLER Aydın’da binlerce kişi şehitler için yürüdü
Kuşadası Belediye Tiyatrosu’nda görev değişikliği
YEREL HABERLER Kuşadası Belediye Tiyatrosu’nda görev değişikliği
Kuşadası'nda İdlib Şehitleri Dualarla anıldı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda İdlib Şehitleri Dualarla anıldı
Kuşadası’nda İdlib şehitleri dualarla anıldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda İdlib şehitleri dualarla anıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X