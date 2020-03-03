Dayak yiyen Alman gazeteci Midilli’den ayrıldı Sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşım yapan Alman gazeteci, “Beni Yunanlı faşistler dövdü“ dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dayak yiyen Alman gazeteci Midilli’den ayrıldı Sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşım yapan Alman gazeteci, “Beni Yunanlı faşistler dövdü“ dedi

İHA

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda limana gelen göçmenleri haber yaparken Yunanlı fanatiklerden dayak yiyen Alman gazeteci Midilli'den ayrıldı.

Dayak yiyen Alman gazeteci Midilli’den ayrıldı Sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşım yapan Alman gazeteci, “Beni Yunanlı faşistler dövdü“ dedi

Yunanistan’ın Midilli Adası'nda limana gelen göçmenleri haber yaparken Yunanlı fanatiklerden dayak yiyen Alman gazeteci Midilli’den ayrıldı.
Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık bölgelerinden deniz yoluyla göçmenler Yunan adalarına akın etmişti. Bu gelişmeler sırasında iki Alman gazeteci deniz yoluyla Midilli’ye gelen göçmenleri görüntülerken saldırıya uğramış ve olay büyük tepki almıştı.
Sosyal medya hesabından yaralı halde fotoğraflı paylaşım yapan Alman gazeteci, Michael Trammer, “Midilli limanında göçmenlerin teknesini görüntülerken, Yunanlı faşistlerin saldırısına uğradım“ dedi. Bu arada, Alman gazetecilerin dövülme olayıyla ilgili daha yakından fotoğraflar ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mart ayında kar gören Aydınlılar oraya koştu
YEREL HABERLER Mart ayında kar gören Aydınlılar oraya koştu
Prof. Dr. Sema Başak, “İşitme kaybında erken teşhis çok önemlidir"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Sema Başak, “İşitme kaybında erken teşhis ...
Kuşadası Belediyesi’nden ücretsiz diyetisyenlik hizmeti
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden ücretsiz diyetisyenlik ...
Nazilli Belediyespor'da İncedal'dan isyan
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da İncedal'dan isyan
Kuşadası’nda 16 kadın ressamın eserlerinin yer aldığı sergi açıldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 16 kadın ressamın eserlerinin yer aldığı ...
Yurtlar Arası Futbol Turnuvası Başladı
YEREL HABERLER Yurtlar Arası Futbol Turnuvası Başladı
Aydınlı gazeteciler Ferdi Uzun ve Musa Ölmez, baba oldu
YEREL HABERLER Aydınlı gazeteciler Ferdi Uzun ve Musa Ölmez, baba ...
Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek; “Nazilli eğitimde çok başarılı”
YEREL HABERLER Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek; “Nazilli ...
Sporcular antik kentte yarıştı
YEREL HABERLER Sporcular antik kentte yarıştı
Başkan Saraç; Terörü kaynağından kurutmaya yönelik harekatı destekliyoruz
YEREL HABERLER Başkan Saraç; Terörü kaynağından kurutmaya yönelik ...
Topçam Barajı’nda kaybolan kişi hem gölette, hem de karada aranıyor
YEREL HABERLER Topçam Barajı’nda kaybolan kişi hem gölette, hem de ...
Deprem Haftası’nda 500 kişiye eğitim verildi
YEREL HABERLER Deprem Haftası’nda 500 kişiye eğitim verildi
“Kaygı ve kaygı bozukluğu normal seviyede olursa iyidir”
YEREL HABERLER “Kaygı ve kaygı bozukluğu normal seviyede olursa ...
İncirliova’da İdlib şehitleri için pilav hayrı düzenlendi
YEREL HABERLER İncirliova’da İdlib şehitleri için pilav hayrı ...
Aydın BİLSEM, Polonya’da okullarını tanıttı
YEREL HABERLER Aydın BİLSEM, Polonya’da okullarını tanıttı
Temizlik personeline hijyen eğitimi verildi
YEREL HABERLER Temizlik personeline hijyen eğitimi verildi
300 bin liralık araç perte çıktı, hava yastığı bile patlamadı
YEREL HABERLER 300 bin liralık araç perte çıktı, hava yastığı bile ...
(Görüntülü) Şehitler için 500 metre Türk bayrağı ile yürüdüler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehitler için 500 metre Türk bayrağı ile ...
(Görüntülü) Kuşadası'nda İdlib şehitleri için lokma döktürüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kuşadası'nda İdlib şehitleri için lokma ...
Şehitler için 500 metre Türk bayrağı ile yürüdüler
YEREL HABERLER Şehitler için 500 metre Türk bayrağı ile yürüdüler
Kuşadası'nda İdlib şehitleri için lokma döktürüldü
YEREL HABERLER Kuşadası'nda İdlib şehitleri için lokma döktürüldü
Aydın’da şehitler için yürüyüş, dua ve hayır yemeği düzenlendi Meydan’da toplanan kalabalık, Fetih Suresi’ni dinledikten sonra dua etti
YEREL HABERLER Aydın’da şehitler için yürüyüş, dua ve hayır yemeği ...
Aydın’da binlerce kişi şehitler için yürüdü
YEREL HABERLER Aydın’da binlerce kişi şehitler için yürüdü
Kuşadası Belediye Tiyatrosu’nda görev değişikliği
YEREL HABERLER Kuşadası Belediye Tiyatrosu’nda görev değişikliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X