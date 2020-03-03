Mart ayında kar gören Aydınlılar oraya koştu

Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Belenova Mahallesinde bulunan bin 400 rakımdaki Belenova Mesire Alanı ziyaretçi akınına uğruyor. Mart ayında yağan kar nedeniyle hafta sonunu mesire alanında geçiren Aydınlılar, çam ormanları ve doğal güzellikleri ile ünlü bölgede karla gelen eşsiz doğa ile başbaşa kaldı.

Bölgedeki ziyaretçilerin talebi üzerine Kuyucak belediyesi tarafından hayata geçirilen ve geçtiğimiz aylarda yapımı tamamlanan mesire alanı, yüksek rakımı ve doğal güzelliklerinin yanısıra karla gelen muhteşem güzellikleri ile de ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Ziyaretçileri tarafından ‘Aydın’ın Uludağ’ı’ olarak da tarif edilen mesire alanına hafta sonlarını geçirmek üzere gelen vatandaşlar eşsiz güzellikler karşısında adeta kendilerinden geçiyor. Tamamen orman içerisinde, yaz ve kış aylarında insana huzur veren güzel bir ortam sağlayan mesire alanının hemen yanıbaşındaki gölet ise çama ağaçlarının arasında kar manzarası ile de fotoğraf ve huzurlu ortam tutkunlarının da adresi.

Hafta sonunu muhteşem güzellikler eşliğinde geçirdiklerini ifade eden ziyaretçilerden ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, “Menderes Ovasından yaklaşık 15 kilometre yukarıya çıkıldığı zaman doğa tamamen değişiyor. Burası gerek doğası gerek se insanları bakamından çok özel bir yer. Kuyucak belediyesi de buraya çok güzel bir tesis inşa etmiş. İlk defa gelmeme rağmen çok keyif aldım. İnsanlar aileleri ile birlikte burada keyifli bir zaman geçiriyorlar. Yılın son karını burada gördüğümüz için ailece çok mutlu olduk” dedi.

Bölgedeki en önemli ihtiyaçlardan birisini daha giderdiklerini ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Bölgemizdeki vatandaşlarımızın yaz aylarında serinleyebileceği, kış ayarında da o kar görüntüsü ve gelinlik giymiş gibi güzel bir örtüye bürünen mesire alanımızda huzur buluyor. Burası Orman Bakanlığımızdan Belediyemize tahsis edilen 20 hektarlık bir alan. Bu alanda yaptığımız çalışmalar neticesinde kafelokanta hizmeti veren bir kapalı alan, toplu yemeklerin verilebileceği ikinci bir kapalı alan, Mescidi ile engelli engelsiz tuvaletleri ile güzel bir mekan oluşturduk. Bölgemizde en yakın kayak merkezi Denizli'de var. Dolayısıyla çocuklarımızın, gençlerimizin, insanlarımızın hafta sonları Kar yağdığında eğlenebilecekleri, kayak yapabilecekleri güzel bir mekan oluştu. Yaz aylarında florasıyla, endemik bitkileri ile çok değişik bitki yapısıyla insanlarımızın da dikkatini çekiyor. Akdeniz ikliminin karakteristik özelliği nedeniyle uzun yıllar kar göremeyen Ege Bölgesinin kıyı kesimleri, Aydın Dağları başta olmak üzere çevredeki Madran ve Beşparmak Dağları gibi yüksek kesimlere çok nadir yağan karı ancak yerleşim yerlerine yakın yağış olduğu zaman görebiliyor. Bu nedenle de vatandaşlarımız Belenova Mesire Alanımızda hem özledikleri karla hem de muhteşem güzellikleri olan doğayla başbaşa kalabiliyor” dedi.

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