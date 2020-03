Davası devam eden kuyumcu, kendini iple ağaca astı

Bahattin ALBAYRAK/KOÇARLI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, kuyumcu Mehmet C. (41), ormanlık alanda kendini iple ağaca asarak yaşamına son verdi. Mehmet C.'nin geçen yıl, müşterilerinden topladığı yaklaşık 40 milyon TL civarındaki altın ve parayla ortadan kaybolduğu için tutuklanıp, tahliye edildiği ve davanın sürdüğü öğrenildi.

Efeler ilçesi, Zafer Mahallesi'nde uzun yıllar kuyumcu dükkanı işleten evli ve 3 çocuk babası Mehmet C., sabah saatlerinde, Koçarlı ilçesinin kırsal Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çobanlar tarafından ağaca iple asılı halde hareketsiz bulundu. Çobanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Mehmet C.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarmanın olay yerine yaptığı incelemede Mehmet C.'nin intihar ettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Mehmet C.'nin cesedi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na gönderildi.

Mehmet C.'nin, geçen yıl, müşterilerinden topladığı yaklaşık 40 milyon TL civarındaki altın ve parayla ortadan kaybolduğu, şikayetler üzerine yakalanıp, tutuklandığı ve bir süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi. Mehmet C., hakkında açılan davanın devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Koçarli Bahattin ALBAYRAK

2020-03-03 18:56:38



