Aydın’da yaban hayatı emin ellerde

Yaban hayatını koruma çalışmalarına devam eden Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, çalışmalar kapsamında 2020 yılının ilk iki ayında 26 yaralı yaban hayvanını tedavi ederken, kaçak av yaptığı belirlenen 24 kişiye de 30 bin 211 TL para cezası uyguladı.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Dünyadaki biyoçeşitliliğin kilit unsurları olan tüm yabani hayvanlar ve bitkileri kapsayıcı şekilde "Yeryüzündeki tüm canlıların yaşamının sürdürülebilirliği" temasıyla kutlanmaktadır. Yeryüzü, sayılamayacak kadar çok sayıdaki bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. İşte bu zengin çeşitlilik ve sayısız element arasında milyonlarca yıldır devam eden etkileşim, gezegenimizi insanların da arasında olduğu tüm canlılar için yaşanabilir kılmıştır. Şube Müdürlüğümüz sorumluluk sınırları içerisinde Yaban hayatı ve ona ev sahipliği yapan ekosistemleri koruma çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Yapılan destekleme çalışmaları kapsamında İlimizin yüksek yerlerinde yaşanan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına kış aylarında 1250 kilogram yem desteği sağlanmış ve 2020 yılının ilk iki ayında 26 yaralı yaban hayvanının tedavi ve rehabilitasyonları sağlanarak yaşam ortamlarına geri bırakılmıştır. Kaçak avcılığın önlenmesi kapsamında 2020 takvim yılı başlangıcı itibariyle yaptığımız koruma ve denetim faaliyetlerimizde ise 24 kişiye 30 bin 211 TL para cezası uygulanarak 8 adet av tüfeği ve 1 adet tekneye el konulmuştur. Biyoçeşitliliğimizin en önemli parçası olan yaban hayvanlarımızın korunmasının hem tür koruma ile dünyanın geleceğine katkısı olduğu, hem de günümüzde yaban hayatındaki hayvanların sağlıklı kılınması ile insan nüfusunun da korunduğu unutmamalıdır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.