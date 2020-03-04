Beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Veli Şentürk (48), yaralandı.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, BozdoğanNazilli karayolunda meydana geldi. Bozdoğan'dan Nazilli yönüne giden Veli Şentürk, 31 SR 716 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Şentürk yaralandı. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veli Şentürk tedaviye alındı. Şentürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2020-03-04 11:20:21
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