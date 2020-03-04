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Genç ziraat mühendisi Söke Ovası’nı topraksız tarım ve çilekle tanıştırdı Aslı Günal 2.5 dekarlık alanda kurduğu serada ilk çilek hasadına başladı

İHA

Türkiye'nin pamuk ambarı olan Söke Ovası'nda genç ziraat mühendisi Aslı Günal, kurduğu serasında topraksız tarım yaparak çilek üretimine yöneldi. Geçtiğimiz yıllarda açık alanda toprakta başladığı çilek üretimini pamuk üreticisi babası Ali İhsan Günal'ın da desteğiyle 2.5 dekarlık alanda seraya taşıyan Aslı Günal; serasında ilk hasadına da başladı. Günal, genç girişimcilere yönelik çok fazla desteklemelerin olduğunu da kaydederek, herkesin araştırma yapıp, bu desteklerden faydalanmasını tavsiye etti.

Genç ziraat mühendisi Söke Ovası’nı topraksız tarım ve çilekle tanıştırdı Aslı Günal 2.5 dekarlık alanda kurduğu serada ilk çilek hasadına başladı

Türkiye’nin pamuk ambarı olan Söke Ovası’nda genç ziraat mühendisi Aslı Günal, kurduğu serasında topraksız tarım yaparak çilek üretimine yöneldi. Geçtiğimiz yıllarda açık alanda toprakta başladığı çilek üretimini pamuk üreticisi babası Ali İhsan Günal’ın da desteğiyle 2.5 dekarlık alanda seraya taşıyan Aslı Günal; serasında ilk hasadına da başladı. Günal, genç girişimcilere yönelik çok fazla desteklemelerin olduğunu da kaydederek, herkesin araştırma yapıp, bu desteklerden faydalanmasını tavsiye etti.
Kapalı alanda sulama ve havalandırma sistemlerinde teknolojinin nimetlerini de kullanan genç üretici Aslı Günal, Bu yıl 2.5 dekarlık alanda 53 bin fide ile yaptığı topraksız çilek üretimini, önümüzdeki yıl daha da büyümeyi hedefliyor.
Daha önce üç sene boyunca toprakta çilek üretimi yaptıklarını belirten Aslı Günal, “Çileği tanıdıktan sonra sera üretimine geçtik ama serada topraksız tarım yapıyoruz. Topraksız tarım ile topraklı tarım çok farklı. Topraksız tarım bazı şeyleri tolere edemiyor. Topraksız tarım aşırı derecede dikkat isteyen bir üretim şekli. İki buçuk dekar alanda üretim yapıyoruz. Çok güzel ve zevkli bir iş, işçilik daha az, topraktaki hastalık ve yabancı ot mücadelesini burada yapmamamıza gerek yok. Otomasyon sistemimiz var, gübre orada solüsyon şekline getirilip istediğimiz zaman, istediğimiz miktarda bitkiye veriliyor. Hasat süremiz uzadı; Ocak ayında başladık, Haziran ayı sonuna kadar devam edecek. Toprakta olduğunda bu süre çok daha kısa oluyor. Topraksız sistemde raflı sistem var, birim alana daha fazla bitki dikildi. İki buçuk dekar alanda 53 Bin fide var. Açık alana kıyasla 78 dekara denk geliyor. Bu da daha çok, daha kaliteli ve raf ömrü daha uzun, daha sağlıklı ve kontrollü ürün elde etmemizi sağlıyor. Kalıntı süresi düşük ilaç kullanıyoruz, gübrelemeyi de ona göre planlıyoruz” dedi.

“Serada ilk hasat başladı”
2020 yılının ilk hasadına başladıklarını şu anda haftada bir gerçekleştirdikleri hasadı önümüzdeki günlerde haftada ikiye çıkacaklarını kaydeden Günal, hasadı da bayanların yaptığını söyledi. Hasat ve çileğin pazarlanması konusunda bilgi veren Aslı Günal; “Verim olarak hedefi bu yıl düşük tuttuk. Fide başı 500 Gram olarak bu yıl bizim için yeterli. Önümüzdeki yıldan itibaren verim hedefimizi daha yüksek belirleyeceğiz. Bu yıl ilk senemiz olması nedeniyle dikimimiz biraz geç kaldı. Bu yıla topraksız tarımda deneme yılı olarak bakıyoruz. Buna rağmen şu ana kadar çok memnunuz. Pazar konusunda sıkıntımız yok. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi perakende satışımız var. Toptan satışımız da oluşmaya başladı. Zaten temiz üretim yapıyorsanız ve güven veriyorsanız müşteri sizi buluyor” diye konuştu.

“Genç girişimcilere yönelik desteklemeler var”
Çiftçi bir aileden gelmesi ve babası Ali İhsan Günal’ın deneyimli bir üretici olmasının büyük bir avantaj olduğunu beliren Aslı Günal, “İşe başlarken ve serayı kurarken babam çok destek oldu. Genç ve kadın bir girişimci olmam da bana gittiğim kapıları açtı diyebilirim. Söke’de alternatif ürün, genç ve kadın girişimcilik bir araya gelince her yerden destek aldım. Tarım konusunda genç girişimcilere yönelik çok güzel destekler var. Bu destekleri mutlaka araştırıp, yararlanabilirler. Alternatif ürünler ve genç girişimcilik için bu desteklemelerden faydalanabilirler” dedi.

Baba Günal: “Gençler çok çalışmalı”
Son yıllarda artan maliyetler karşısında pamuk üretiminin giderek zorlaştığını belirten Sökeli üretici Ali İhsan Günal, “Ovada bir kısımda narenciye, bir kısımda ise çileğe yöneldik. Çileği topraksız tarım ve serada üretmeye karar verdik. Şu ana kadar oldukça memnunuz. Gençlere alternatif ürünlere yönelmelerini, girişimci olmaları ve çok çalışmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

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