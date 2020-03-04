Aydın’da kuvvetli yağış bekleniyor

Aydın’da bu gece yarısından itibaren kuvvetli yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Aydın İli genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece yarısından itibaren batı ilçelerinde, yarın sabahtan itibaren ise Aydın İl merkezi ve çevrelerinde yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar kuvvetli (2150 kg/m2 ) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı dolu yağışı riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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