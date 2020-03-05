Kuşadası’nda 2019 yılı motosiklet kullanıcıları için kötü geçti İlçede 4 bin 576 motosiklet sürücüsüne trafik cezası yazıldı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 2019 yılı içerisinde motosikletler üzerinde yapılan uygulama istatistikleri açıklandı. Trafik polisleri 1 yıl içerisinde yaptıkları uygulamalar sonucunda binlerce motosiklet sürücüsüne ceza yazdı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü motosiklet üzerinde yapılan istatistik raporları açıklandı. 1 yıl içerisinde yapılan uygulamalarda 4 bin 576 motosiklet sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun çeşitli maddelerinden ceza yazıldı. Toplamda 45 motosiklet sürücüsüne abartı egsozlu ve gürültü çıkaran motosiklet kullanılmasından ceza yazıldı.

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