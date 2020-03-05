İnsanları birbirine düşüren para, virüslerin dostu çıktı Uzman Dr. Cem Karas: “Virüslere karşı temassız ödemeyi tercih edin”

Dünyanın pek çok ülkesinde binlerce insanın korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği günümüzde, insanları birbirine düşüren paranın virüslerin ise dostu çıktığı ortaya çıktı. Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, özellikle hamileler, çocuklar ve vücut direnci düşük olan kişilerin virüslere karşı tedbir için imkanlar ölçüsünde temassız ödemeyi tercih etmesini önerdi.

Elden ele dolaşan paraların hijyenliğini kontrol etmenin mümkün olmadığını belirten Op. Dr. Cem Karas, bazı virüslerin para ile de yayılabildiğini belirterek, “Bir sağlıkçı olarak parayla temasın ardından ellerin yıkanmasını öneriyoruz. Ancak bu pek çok zaman mümkün olabilecek bir durum değil. Bu nedenle imkanlar ölçüsünde temassız ödeme tercih edilmeli. Nakit paralar elden ele geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini artırıyor. Temassız ödemede ise kartınızı kimsenin eline vermek zorunda da değilsiniz. Verilere göre Türkiye’de de her geçen gün yaygınlaşıyor. Son 4 yılda temassız ödeme 17 kat artarak yıllık 502 milyon adede ulaşmış. Artık kredi kartlarının büyük çoğunluğu da temassız ödemeye uygun” diyerek nakit paradan uzak durmanın da virüslere karşı alınacak tedbirler arasında yer aldığını söyledi.

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