ADÜ’lü öğrencilerin projesine, TÜBİTAK desteği

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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ)’de eğitim gören öğrenci tarafından hazırlanan proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu.

ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2. Sınıf öğrencisi, aynı zamanda Biyoloji Topluluğu Başkanı Aleyna Serbest’in yürütücülüğünde hazırlanan “Batı Anadolu’da Doğal Olarak Yayılışa Sahip 3 Yapraklı Karayosunu; Grimmia pulvinata, Timmiella Barbuloides ve Orthotrichum Diaphanum’un Spor Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK’ın 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Kırmacı’nın danışmanlığında hazırlanan projede Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) öğrencisi Tolga Alan ise yardımcı araştırmacı olarak görev alacak.

ADÜ’nün önemli başarılara imza attığını belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, proje ekibine tebrik ederek başarı diledi.

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