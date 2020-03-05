Deprem tır’ı Didim’de öğrencilere eğitim verdi

30 Martta Aydın’da yapacağı büyük deprem tatbikatı öncesinde AFAD Başkanlığınca Aydın’a gönderilen 3 deprem tır’ında biri Didim’e geldi.

Didim’de ilkokul çağındaki öğrenciler olası deprem anından neler yapılması gerektiğini deprem tır’ın da uygulamalı olarak öğrendi. Kent meydanında gerçekleşen etkinlikte ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrenciler deprem tır’ın oturtularak 6,7 şiddetindeki bir depremde sınıfta nasıl davranmaları ve hangi önlemleri alması konusunda AFAd görevlilerince anlatıldı.

Eğitimin ardından AFAD görevlilerince deprem öncesinde yapılması gereken deprem çantası, evlerde depreme karşı nelerin yapılması ve deprem sonrasında nasıl davranılması gerekliliğiyle ilgili bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.