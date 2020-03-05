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Didim Belediye Meclisi, doğalgaz konusunu ele aldı

İHA

Didim Belediye Meclisi, doğalgaz konusunu ele aldı

Didim Belediye Meclisinin Martı ayı olağan Meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunularak başlayan toplantıda doğalgaz konusu ele alındı.
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İdlib’de şehit olan askerlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak başlandı. Toplantıda ilçeye doğalgaz getirilmesi hususu da görüşüldü.
Toplantıda AK Parti grubu tarafından verilen önerge ile işten çıkarılan 5 kişinin durumu hakkında açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, “Sizin de verdiğiniz önergede olduğu gibi işten çıkarılma olayı bu kişiler görevlerini yerine getirmediğinden kaynaklandı. Defalarca ikaz edilmesine rağmen bu arkadaşlar verilen görevleri yerine getirmedi. Disiplin kurulan sevk edildi ve idare de gereğini yaptı" diye konuştu.
İlçeye Doğalgaz getirilmesiyle ilgili de konuşan Başkan Atabay konuyla ilgili daha önce imza kampanyası yapıldığını ve kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü belirterek "Yönetmeliğin değişmesinden sonra BOTAŞ ile görüştük. O dönem dosya hazırlanıp Bakanlığı sunulmuştu ama Cumhurbaşkanlığının tasarruf tedbirlerine takılmıştı. Ardından dosyamızı aradık bulamadık. Enerya yetkililerinin Didim’de bir ön fizibilite yaptığını öğrendik ve bunun sonucunda resmi olmasa da olumsuz olduğunu bilgisi geldi" diye konuştu.
AK Partili Meclis üyesi Ramazan Özalp ise doğalgaz ile ilgili olarak Ankara’da görüşmeler yaptıklarını ve bununla ilgili Belediye Meclisi kararı istendiğini belirterek “Bizler bu Meclis kararının alınmasından yanayız ama takdir Meclisin” dedi.
Başkan Atabay ise konuyla ilgili resmi bir yazı gelmediğini, olmayan bir resmiyet için Meclisin oylama yapmasının anlamı olmadığını belirterek “Belediyemize bir yazı gelsin, biz bakalım inceleyelim. Yoksa bunun oylanmasından bir sakınca yok. Ondan sonra da karar alırız” diye cevap verdi.
Ardından Fen İşleri Müdürlüğünün 5 ay 29 günlük olmak üzere 15 işçi talebi konusu meclis gündemine alındı. Gündemin ilk maddesinde yer alam İmar konular oy çokluğuyla kabul edilirken diğer iki imar maddesi ise komisyonlara sevk edildi. Ek gündem maddesi olarak kabul edilen Fen İşleri Müdürlüğünün 5 ay 29 günlük olmak üzere 15 işçi talebi konusu ise oy birliğiyle kabul edildi.

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