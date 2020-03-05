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İncirliova’da Belediye ve Halk Eğitim’den ücretsiz kurs imkanı

İHA

İncirliova’da Belediye ve Halk Eğitim’den ücretsiz kurs imkanı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan vatandaşların özellikle ev hanımlarının kaliteli zaman geçirebilmesi ve ürettikleri el emeği ürünleriyle aile ekonomilerine destek olabilmesi amacıyla, Belediye Başkanlığı ile Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile kurslar verilmeye başlandı.
Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliovalı tüm kadınları Belediye Kültür Merkezi'nde hafta içi her gün 10.0016.00 saatleri arasında verilen kurslara katılmaya davet etti.
“Desteğe hazırız”
Kursların alanında uzman öğretmenler tarafından verildiğinin altını çizen Başkan Kaya, "Açılan kurslar için İncirliova Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizden kursları açmak için yer istediler. Bizde kültür merkezimizin uygun salonlarını onlara tahsis ettik. Eğitim kalitesiyle ülkemizde adından söz ettiren Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi'nden mezun, alanında uzman iki öğretmenimiz tarafından kadın kardeşlerimize kurslar verilmeye başlandı. Kadınlarımız burada günün sıkıntılarından biraz uzaklaşıp kaliteli zaman geçirecekler, ürettikleri ürünlerle aile ekonomilerine katkıda bulunacaklar. Sorumlulukları her zaman ağır olan kadınlarımızın biraz olsun günün sıkıntıların uzaklaşmalarına hem de aile ekonomilerine katkıda bulunmalarına imkan verdiği için bu kursları çok önemsiyorum. İncirliovalı tüm kadın kardeşlerimi kurslara katılmaya davet ediyorum. İmkanlarımız doğrultusunda belediye olarak her zaman yanlarındayız, desteğe hazırız" diye konuştu.
“Kurslar ücretsiz”
Kursların ev hanımlarına sosyalleşme fırsatı sağladığını belirten Resim Öğretmeni Gülcan Eker; "Türkiye'de pek bilinmeyen, yüksek ücretle dersi verilen ahşap ve tuval yüzeyler üzerine uygulanan üç boyutlu şekillendirme, rölyef kabartma (scupture paint) ve resim kursu veriyorum. Biz bu kursu belediyemiz ve halk eğitim merkezimiz desteğiyle halkımıza ücretsiz veriyoruz. Özellikle ev hanımları kursumuzda sosyalleşme fırsatı buluyorlar. Kursumuz özel bir yetenek gerektirmiyor ancak kursiyerlerimiz kurs başlangıcında başarılı olamam, beceremem endişesi taşıyorlar. Yaptıktan sonra çok kolay olduğunu, başardıkları için mutlu olduklarını söylüyorlar. Onların mutluluklarına tanık olmak bizi de mutlu ediyor" dedi.
“Gurur verici”
El Sanatları Öğretmeni Burcu Yıldırım ise "El sanatları kursumuzda gazeteden kağıt bebekler yapıyoruz. Artık kumaşları değerlendirmek için dekoratif süs eşyaları, keçeden çantalar, kapı süsleri, nazarlıklar yapıyoruz. Talep doğrultusunda kursiyerlerimiz yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Her şeyden önemlisi kursa katılan kadınlar burada günün yorgunluğunu atıyorlar, bize kursta dinlendiklerini, kursun terapi gibi geldiğini, stresten uzaklaştıklarını söylüyorlar. Faydalı olmak öğretmen olarak bize gurur veriyor" açıklamasında bulundu.

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