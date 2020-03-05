Kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, kavşakta kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Sami Uçaroğlu (84), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında SökeMilas karayolu Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. Didim'den Söke yönüne giden Akay Keleş yönetimindeki 09 AAB 356 plakalı kamyon ile Hasan Sami Uçaroğlu yönetimindeki 09 S 0691 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Uçaroğlu yaşamını yitirdi. Uçaroğlu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Söke FehimeFaik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü Akay Keleş ise polis tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke İslam KELEŞ

2020-03-05 12:51:06



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