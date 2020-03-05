Aydın’da fuhuş operasyonu Gözaltına alınan 11 kişiden 9’u adliyeye sevk edildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, üç gün önce polisin yaptığı operasyonla, kiraladıkları evlerde para karşılığı fuhuş yapan ve yaptıran 6'sı travesti olmak üzere gözaltına alınan 11 şüpheliden 9’u adliyeye sevk edildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında 11 kişi hakkında işlem yapıldı. Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Efeler ilçesinde faaliyet gösteren fuhuş çetesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fizik takip sonucu delilleri toplayan polis, operasyon için düğmeye bastı. Kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları belirlenen çeteye yapılan operasyonda 11 kişi hakkında işlem başlatıldı. Belirlenen 13 adrese yapılan eş zamanlı baskında, 6’sı travesti toplam 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Fuhuş yapılan evlerde ise çok sayıda uyuşturucu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, adliyeye sevk edilen 9 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca hastanede yapılan sağlık kontrolünde 2 şüphelinin HIV virüsü taşıdığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.