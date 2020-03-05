Nazilli’de inşaat iskelesi devrildi, 1 işçi yaralandı

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Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir inşaat alanında çalışan işçi, iskelenin devrilmesi sonucu yaralandı.

Kaza, Nazilli Yeni Mahallede bulunan bir inşaatta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Alınan Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Mehmet G. isimli işçi çalıştığı sırada üzerinde bulunduğu iskelenin devrilmesi sonucu 4 metre yükseklikten zemine düştü. Diğer işçilerin olayı haber vermesi üzerine inşaat alanına polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı işçiyi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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