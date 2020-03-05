Antrenörler okullarda çocuklara spor kültürünü aşılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Aydın’ın tüm ilçelerinde kuruma bağlı 52 antrenör, 40 okulda eğitim öğretim saatleri içerisinde ilkokullarda yapılan, oyun ve fiziki etkinlikler derslerinde görevlendirildi.

“Antrenörler Okullarda” projesi ile 123 ve 4. sınıf çocukların temel hareket ve becerilerini geliştirerek, çocuklara spor kültürü aşılanıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, çocukları küçük yaşlardan itibaren spora yönlendirerek yeteneklerini keşfetmek, fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak istediklerini belirterek, “2 bin 600 öğrenciye ulaşılan projede antrenörlerimizle bu çocuklarımızı erken yaşlarda sporla buluşturarak çocuklarımızın kişisel gelişimlerini, kabiliyetlerini ve koordinasyonlarının gelişebileceğini düşündük. Tek hedefimiz bütün çocukları sporla buluşturmak, bu kültürle sağlıklı bir nesil yetişmesine katkı sağlamaktır” dedi.

Fillikçioğlu açıklamasının devamında, “Milli Eğitim Bakanlığında görevli beden eğitimi öğretmenleri ile kadrolu ve sözleşmeli antrenörlerimizin yanı sıra fahri antrenörlerimiz de görev almaktadır. Öte yandan antrenörlerimiz tüm ilçelerdeki okulları gezerek, sporun fiziksel ve ruhsal faydalarını anlatıp, çocukları spora teşvik ediyorlar” diye konuştu.

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