Didim’de sağanak yağış etkili oldu

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Aydın'ın Didim İlçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bölgesel elektrik kesintileri yaşandı.

Didim’de sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, ulaşımda aksamalar yaşandı. İlçede gece başlayan yağışlar öğle saatlerine kadar devam ederken, ilçe merkezi ile bağlantıyı sağlayan Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, İnönü Bulvarı ve ilçe merkezindeki ana arterlerde su birikintileri oluştu. Yağış sebebiyle bölgesel olarak elektrik kesintileri yaşandı.

Yağış sebebiyle maddi bir hasar meydana gelmezken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

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