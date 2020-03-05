Kuşadası’nda 10 ayda 10 bin 350 metrekare yeni yeşil alan oluşturuldu

Kuşadası Belediyesi, ilçeye yeni park alanları kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. Son 2 ay içerisinde 2 yeni parkın yapımını tamamlayan Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 2 parkın yenileme çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyor.

“Daha Yeşil Bir Kuşadası” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, son 10 ay içerisinde 23 mahallede toplam 10 bin 350 metrekarelik alan üzerine yapımını tamamladığı 6 yeni park ile dikkat çekiyor. Kentleşme ile birlikte artan yeşil alan ihtiyacını gidermek için projelendirme çalışmalarını tamamladığı parkların yapımını kısa sürede bitirerek hizmete açan Kuşadası Belediyesi’nin ilçeye yeşil alan kazandırmaya yönelik çalışmaları vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nı daha yeşil bir kent haline getirmeyi hedeflediklerinin altını çizerek “İnsana, doğaya ve tüm canlılara saygılı bir belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz yeşil alan ve park projelerimizle çocuklarımızın keyifli zaman geçirecekleri, vatandaşlarımızın ise dinleneceği, spor yapacağı parklarımızı hizmete açmaya devam ediyoruz. Şu an 23 mahallemizde toplam 126 park alanımız mevcut. Bu parklardan 60 tanesinde açık hava spor alanları var. Parklarla spor aletlerinin bakım ve onarımları tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” dedi.

"Kuşadası'nın simge isimleri yeşil alanlarda yaşatılıyor"

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kuşadası’nın simge isimlerinin verildiği park alanlarında bakım ve onarım çalışmalarını sezon öncesi tamamlamayı hedefliyor. Şevki Hasırcı Meydanı’nda bulunan Salih Killi Parkı’nda başlatılan yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yetkililer uzun yıllardır bakımsız kalan parkta gerçekleştirilen çalışmaların 15 gün içerisinde tamamlanacağını belirtti. Yenilenen Salih Killi Parkı’nın içerisinde oturma grupları, aydınlatma sistemi, otomatik sulama sistemi ve vatandaşların dinlenip çay, kahve içebilecekleri bir büfe yer alacak. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından park alanı içerisinde özgün bir peyzaj çalışması uygulanacak.

"Gürhan İnan parkı yenileniyor"

Kuşadası Belediyesi, Türkmen Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerinde yer alan Gürhan İnan Parkı’nda yenileme çalışmalarına başladı. Türkmen Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde geçekleşen alt yapı ve üstü yapı işlerine ek olarak planlanan park yenilme çalışmasının Nisan ayı ortasına kadar tamamlanması hedefleniyor. Zemin düzenleme ve hafriyat çalışmaları devam eden parkta kauçuk zemin üzerine kurulacak çocuk oyun grubu, oturma grupları, otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi ve yeşil alan yer alacak.

"246 bin 480 metrekare yeşil alan temizlendi"

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü park yenileme çalışmalarının yanı sıra kente yeni yeşil alanlar kazandırmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Camikebir Mahallesi, Kemal Arıkan Caddesi üzerinde bulunan 250 metre karelik boş alan yeşillendirildi. Peyzaj çalışması da uygulanan alanın içerisine vatandaşların çay, kahve içebilecekleri özel tasarım bir büfe yerleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ayrıca, 10 ay içerisine 246 bin 480 metrekare yeşil alanda ot temizliği yapılarak 758 yeni ağaç dikildi.

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