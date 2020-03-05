Kaçak atık toplayıcısı kovalamacayla yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaçak atık toplayıcısı kovalamacayla yakalandı

DHA

Kaçak atık toplayıcısı kovalamacayla yakalandı


Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, belediyenin adı ile logosunu izinsiz kullanıp, yetki belgesi olmadan geri dönüşüm atıklarını toplayan Kemal İ., motosikletli zabıta ekiplerince yakalandı.
Kuşadası Belediyesi yetki belgesiz geri dönüşüm atığı toplayan firma ve kişilere karşı mücadelesini sürdürüyor. Bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezinde Kemal İ.'nin Manisa plakalı kamyonetiyle izinsiz atık toplandığını belirledi. Zabıta ekipleri, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmayla, Kemal İ.'ye ait kamyonetin Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki polis kontrol noktasından ilçeye giriş yaptığını tespit etti.
Takibe alınan kamyonet, yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonunda Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde motorlu zabıta timleri tarafından yolu kesilerek durduruldu. Yapılan incelemede kamyonetin önünde Kuşadası Belediyesi'nin adının ve logosunun izinsiz kullanıldığı, sürücünün geri dönüşüm atığı toplamak için yetki belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Kamyonet, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce trafikten men edilirken, sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
'TAVİZ VERMEYECEĞİZ'
Yasalara aykırı hareket eden firma ve kişilere taviz vermeyeceklerini söyleyen CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "İlçemizde sağlıklı bir şekilde işleyen geri dönüşüm sistemimiz bulunuyor. Bu kapsamda Kuşadası sınırlarında yer alan ev, iş yeri, okul, hastane ile kamu kurum ve kuruluşlarından geri dönüştürülebilir atık toplama yetkisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alan bir firma zaten var. Yetki dışı faaliyet gösteren her türlü şirket, kuruluş ve şahısla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2020-03-05 16:59:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası’nda 10 ayda 10 bin 350 metrekare yeni yeşil alan oluşturuldu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 10 ayda 10 bin 350 metrekare yeni yeşil ...
Didim’de sağanak yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Didim’de sağanak yağış etkili oldu
Aydın'da fuhuş operasyonu: 6'sı trans birey 11 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Aydın'da fuhuş operasyonu: 6'sı trans birey 11 ...
Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 3 şüpheli ...
Antrenörler okullarda çocuklara spor kültürünü aşılıyor
YEREL HABERLER Antrenörler okullarda çocuklara spor kültürünü ...
Aydın'da gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı
YEREL HABERLER Aydın'da gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı
Kolunu tereyağı makinesine kaptırdı
YEREL HABERLER Kolunu tereyağı makinesine kaptırdı
Nazilli’de inşaat iskelesi devrildi, 1 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Nazilli’de inşaat iskelesi devrildi, 1 işçi yaralandı
Aydın’da fuhuş operasyonu Gözaltına alınan 11 kişiden 9’u adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Aydın’da fuhuş operasyonu Gözaltına alınan 11 kişiden ...
Nazilli'de kongre kararı
YEREL HABERLER Nazilli'de kongre kararı
Kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Birey ve aileler için afet bilinci eğitimi gerçekleşti
YEREL HABERLER Birey ve aileler için afet bilinci eğitimi ...
Bozdoğan, üniversite öğrencilerine sahip çıktı
YEREL HABERLER Bozdoğan, üniversite öğrencilerine sahip çıktı
Söke'de kolunu makineye kaptıran işçiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Söke'de kolunu makineye kaptıran işçiyi itfaiye ...
Aydın’da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 15 Mart’a kadar yasak getirildi
YEREL HABERLER Aydın’da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 15 Mart’a ...
Söke'de feci kaza; 1 ölü
YEREL HABERLER Söke'de feci kaza; 1 ölü
İncirliova’da Belediye ve Halk Eğitim’den ücretsiz kurs imkanı
YEREL HABERLER İncirliova’da Belediye ve Halk Eğitim’den ücretsiz ...
Efeler Belediyesi’nden sağlık seferberliği
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi’nden sağlık seferberliği
Didim Belediye Meclisi, doğalgaz konusunu ele aldı
YEREL HABERLER Didim Belediye Meclisi, doğalgaz konusunu ele aldı
Deprem tır’ı Didim’de öğrencilere eğitim verdi
YEREL HABERLER Deprem tır’ı Didim’de öğrencilere eğitim verdi
Aydın Genç Girişimciler Kurulu, TOBB’un seminerine katıldı
YEREL HABERLER Aydın Genç Girişimciler Kurulu, TOBB’un seminerine ...
Yunanistan geri gönderince denizde mahsur kalan 130 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan geri gönderince denizde mahsur kalan 130 ...
ADÜ’lü öğrencilerin projesine, TÜBİTAK desteği
YEREL HABERLER ADÜ’lü öğrencilerin projesine, TÜBİTAK desteği
Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor
YEREL HABERLER Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X