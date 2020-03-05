İnşaatta iskele devrildi; dekorasyon ustası yaralandı

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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çalıştığı inşaatın 3'üncü katındaki iskelenin devrilmesi sonucu bir alt katttaki balkona düşen dekorasyon ustası Mehmet Güner (26), ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki 7 katlı inşaatın 3'üncü katında meydana geldi. Dış cephe dekorasyon işinde çalışan işçilerden Mehmet Güner, iskelenin devrilmesi sonucu bir alt katın balkonuna düştü. Yaklaşık 2, 5 metre yükseklikten düşen Güner, yaralandı. Sesi duyan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Güner, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Güner'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-03-05 17:18:57



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