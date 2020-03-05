Kuşadası’nda geri dönüşüm atıklarını kaçak toplayanlara zabıtadan operasyon

Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleriyle geri dönüşüm atıklarını kaçak toplayan kamyonet sürücüsü K.İ arasında kovalamaca yaşandı. Motorlu zabıta ekipleri kamyonetin önünü keserek aracı durdurmayı başardı. Yapılan incelemeden sonra sürücü hakkında “Kuşadası Belediyesi’nin adını ve logosunu izinsiz kullanmak ileyetki belgesiz geri dönüşüm atığı toplamaktan” yasal işlem başlatıldı.

Kuşadası Belediyesi yetki belgesiz geri dönüşüm atığı toplayan firma ve kişilere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Kent merkezinde karton ve kağıt benzeri atıkların K.İ tarafından Manisa plakalı kamyonetle kaçak olarak toplandığı ihbarını alan Kuşadası Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonrasında kamyonetin Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki polis kontrol noktasından kente giriş yaptığı belirlendi.

Kovalamaca sonucu yakalandı

Fiziki takibe alınan kamyonet, yaklaşık 10 dakikalık kovalamacının ardından Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde motorlu zabıta timleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Yapılan incelemede kamyonetin önünde Kuşadası Belediyesi’nin adının ve logosunun izinsiz kullanıldığı, sürücünün ise geri dönüşüm atığı toplamak için yetki belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Araç İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından trafikten men edilirken, sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

"Taviz vermeyeceğiz"

Yasalara aykırı hareket eden firma ve kişilere karşı kesinlikle taviz vermeyeceklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “İlçemizde sağlıklı bir şekilde işleyen geri dönüşüm sistemimiz bulunuyor. Bu kapsamda Kuşadası sınırlarında yer alan ev, iş yeri, okul, hastane ile kamu kurum ve kuruluşlarından geri dönüştürülebilir atık toplama yetkisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alan bir firma zaten var. Yetki dışı faaliyet gösteren her türlü şirket, kuruluş ve şahısla mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

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