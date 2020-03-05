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Otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheliye gözaltı

DHA

Otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheliye gözaltı


Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, bir miktar esrar ve arka tampona cips paketi içinde gizlenen 41,48 gram metamfetamin ile yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Kuşadası'na İstanbul plakalı otomobille uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, otomobili takibe aldı. Otomobil sürücüsü, dün saat 22.00 sıralarında ilçe girişindeki Kuştur mevkisindeki polis kontrol noktasında durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Ateş' ile otomobilin içinde yapılan aramada; bir miktar esrar ile 1 esrarlı sigara, arka tamponda ise cips paketine gizlenen 41,48 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2020-03-05 17:52:28

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