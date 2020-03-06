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Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sonlandırıldı

İHA

Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sonlandırıldı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, 16 Şubat 2020 tarihinde teknesi ile Kemer Baraj Gölü’ne açılan ve tekneden düşerek gölette kaybolan balıkçıyı 21 gün süren arama çalışmaları, balıkçının bulunamaması üzerine sonlandırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan Kemer Baraj Gölü’nde 16 Şubat’ta arkadaşlarını gezdirdikten sonra balık tutmak için tekrar göle açılan balıkçı Önder Gülhan (45) eve dönmemişti. Teknesi gölde boş olarak bulunan Gülhan için yakınları Jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuştu. Olay yerine gelen Jandarma, AFAD ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Şube Müdürlüğü ekipleri gölde havadan ve sudan arama çalışması başlatmıştı. Ekipler kayıp balıkçıya ait olduğu iddia edilen kıyıya vurmuş bir ayakkabı bulmuştu. Arama çalışmalarına İzmir Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timleri ve Ankara’dan da özel bir ekip katılırken 21 gün süren arama çalışmalarında kayıp balıkçı Gülhan’a ulaşılamadı.
Baraj göletinin dip kısımlarının yosunla ve sazlıklarla kaplı olması arama çalışmalarını zorlaştırırken, yapılan tüm çalışmalara rağmen Gülhan’a ulaşamayan ekipler çalışmaları dün akşam sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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