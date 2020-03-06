Kuyucak’ta içme suyu hattı yenileniyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuyucak ilçesi Yaylalı Mahallesi'nde içme suyu hattını yeniliyor.

Yapılan çalışmalar mahalle sakilerinin yüzünü güldürürken Yaylalı Mahallesi Muhtarı Muharrem Demir yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın genelinde önemli altyapı hizmetleri gerçekleştiren Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) mahallelerde de altyapı çalışmalarını sürdürüyor. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Kuyucak'ın Yaylalı Mahallesi'nde içme suyu hattı yenileniyor. ASKİ otomasyon sistemine de geçerek, mahallede oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirmeyi hedefliyor. ASKİ pompaj hattını da yenileyecek. Yapılan çalışmalar mahalle sakinlerinin yüzünü güldürürken Yaylalı Mahallesi Muhtarı Muharrem Demir, çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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