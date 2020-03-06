(Görüntülü) Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası-ARŞİV

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası-ARŞİV

DHA

(Görüntülü) Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası-ARŞİV


AYDIN'da, T.A.'ya (26) cinsel istismarda bulunduğu, olay anını kaydederek bu görüntülerle şantaj yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 28 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan M.T.'nin, intikam almak için eşi F.T. ile yaptığı kan dondurucu plan ortaya çıktı. F.T., 10 yaşındaki kızı E.T.'ye bir cisimle cinsel istismarda bulunup suçu T.A.'nın babası ve kardeşinin üzerine attı. M.T. ve F.T.'nin büyük kızının ihbarıyla gerçeğin ortaya çıkması sonucu açılan davada karar çıktı. Sanıklardan M.T. 38 yıl 9 ay, eşi  F.T. ise 31 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 2016 yılının Şubat ayında, İncirliova'nın Yazıdere Mahallesi'nde meydana geldi. T.A. ve M.A., M.T.'nin çiftlik evine gitti. 3 erkek, alkol almaya başladı. Bir süre sonra M.T. ve M.A., T.A.'ya cinsel istismarda bulundu ve olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. M.T. ve M.A. bu görüntülerle T.A.'yı tehdit ederek, cinsel istismarı sürdürdü. Yaklaşık 1 hafta sonra cinsel istismara ve tacize dayanamayan T.A., jandarmaya gidip, şikayetçi oldu. M.A. ve M.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan 2 şüpheli hakkında Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'cinsel istismar' ve 'şantaj' suçlarından 30'ar yıl hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında, görüntülerde yapılan incelemelerde, cinsel istismarda bulunan kişinin M.A. olduğunun tespit edilmesinin ardından, duruşma savcısı 2 sanığın tutuklanmasını istedi. Mahkeme ise 2 sanık hakkında beraat kararı verdi.
Mağdur T.A.'nın avukatı Tuğçe Torun, kararı istinaf mahkemesinde temyiz etti. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, beraat kararını bozdu. Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yaptığı yargılamanın ilk duruşmasında sanıkları tutukladı. 25 Mayıs 2018 günü görülen 2'nci duruşmada da tutuklu sanıklar M.T. ve M.A., 28'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.
KÜÇÜK KIZA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI 
Olaydan bir süre sonra M.T.'nin eşi F.T., jandarmaya gidip, T.A.'nın babası M.A. ve erkek kardeşi H.A.'nın, 10 yaşındaki kızı E.T.'ye cinsel istismarda bulunduğunu söyleyerek, şikayetçi oldu. F.T.'nin şikayeti üzerine M.A. ve H.A. gözaltına alındı. Baba ve oğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve 5 ay cezaevinde kaldı. Yargılamada, avukat Tuğçe Torun, cinsel istismar olayının yaşandığı öne sürülen gün ve saatte, M.A. ile H.A.'nın farklı yerde olduklarını, kamera kayıtlarıyla kanıtladı.
BÜYÜK KIZLARI İHBAR ETTİ
Bu sırada M.T. ve F.T. çiftinin büyük kızı F.S.T., jandarmaya giderek, cinsel istismarı anne ve babasının planladığını ihbar etti ve M.A. ve H.A.'nın suçsuz olduğunu söyledi. İhbar üzerine savcılık soruşturma başlattı. Yapılan çalışma sonucu anne F.T., ona yardım ettiği iddia edilen yenge H.A. ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş F.B. gözaltına alındı.
'Cinsel istismar' suçlamasıyla 5 ay cezaevinde kalan M.A. ve oğlu H.A. ise davaya takipsizlik kararı verilmesiyle tahliye edildi. 
CEZAEVİNDEN MEKTUPLAŞARAK PLANLAMIŞLAR 
Bu sırada yapılan araştırmalar ve alınan ifadeler sonucu, F.T.'nin cezaevinde olan eşi M.T. ile mektuplaşarak bu planı yaptığı ortaya çıktı. F.T.'nin bir cisimle öz kızı E.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu ve ardından jandarmaya gidip, M.A. ve H.A.'yı şikayet ettiği ortaya çıktı. F.T. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevindeki M.T., eşi F.T., yenge H.A. ve Uzman Çavuş F.B. hakkında, 'cinsel istismara azmettirme', 'iftira ile bir kişinin gözaltına alınmasına ya da tutuklanmasına neden olma', 'nitelikli cinsel istismar', 'rüşvet almak ve vermek', 'nitelikli cinsel istismara yardım etmek' suçlarından dava açtı.
'ONLAR BANA İFTİRA ATTI DİYE BEN DE ATTIM, HERKESİ ÖLDÜRECEĞİM'
Davanın karar duruşması, Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar M.T. ve F.T., tutuksuz sanıklar H.A. ve F.B. ile tarafların avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanıklardan M.T. şunları söyledi: 
"Katılanların haksız iftirası üzerine 23 ay 17 gündür hapis cezaevindeyim, ben kendi çocuğuma cinsel istismarda bulunmadım. Onlar bana iftira attıkları için ben de onlara iftira atmak istedim. 10 dönüm yer sattım, 500 bin TL para aldım. Ben aynı silahla katılanları da öldüreceğim, duruşma gününe kadar doğruları söylesinler diye bunu yapacağım" dedi.
Mahkeme heyeti, M.T.'yi 'cinsel istismar' suçundan 27 yıl, 'iftira' suçundan 3 yıl 9 ay, 'hürriyetlerinden alıkoyma' suçundan 8 yıl olmak üzere toplamda 38 yıl 9 ay, eşi F.T.'yi 'cinsel istismar' suçundan 22 yıl 6 ay, 'iftira' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, 'hürriyetlerinden alıkoymak' suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere 31 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. M.T. ile F.T çiftine toplamda 70 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
AVUKAT TORUN: TOPLUMSAL DUYARLILIK ARTMALI
Sanıklar H.A. ve F.B. ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'cinsel istismar' suçlarından beraat etti. Avukat Tuğçe Torun, bu karar hakkında istinaf mahkemesine itirazda bulunacaklarını söyledi.
Duruşma sonrasında avukat Tuğçe Torun ise cezaevinden söz konusu iletişimin sağlanarak planın yapılmasının ve olay sonucunda genç bir kızın kendi öz ailesi tarafından istismara uğramasının tüm toplumun sorumluluğunda olduğunun altını çizerek bu tarz olayların tekrarlanmaması için toplumsal duyarlılığının artması gerektiğini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Aydın
2020-03-06 11:46:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Köşger’in 08 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Köşger’in 08 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
ADÜ Ziraat Fakültesi'nde kariyer planlamasının önemi konuşuldu
YEREL HABERLER ADÜ Ziraat Fakültesi'nde kariyer planlamasının önemi ...
ADÜ’de kariyer eğitimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ADÜ’de kariyer eğitimi gerçekleştirildi
ADÜ öğrencisi Erişmiş’in projesine TÜBİTAK’tan destek
YEREL HABERLER ADÜ öğrencisi Erişmiş’in projesine TÜBİTAK’tan destek
Söke İşletme Fakültesi’nde Kariyer Söyleşisi düzenlendi
YEREL HABERLER Söke İşletme Fakültesi’nde Kariyer Söyleşisi ...
(Görüntülü) Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası ek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı ...
Büyükşehir Efeler’deki Tralles Parkı’nı yeniledi
YEREL HABERLER Büyükşehir Efeler’deki Tralles Parkı’nı yeniledi
Kuyucak’ta içme suyu hattı yenileniyor
YEREL HABERLER Kuyucak’ta içme suyu hattı yenileniyor
Sezonun ilk gemisi Kuşadası'nda
YEREL HABERLER Sezonun ilk gemisi Kuşadası'nda
Tuğba’nın kadınları, hemcinsleri için seferber oldu Kadınlar gününe özel yapılan ürünlerde yüzde 60’ın üzerinde indirim yapıldı
YEREL HABERLER Tuğba’nın kadınları, hemcinsleri için seferber ...
Aydınlı vekillerden Bakan Koca'ya ziyaret
YEREL HABERLER Aydınlı vekillerden Bakan Koca'ya ziyaret
Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sonlandırıldı
YEREL HABERLER Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sonlandırıldı
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın’da büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilinçlendirilecek ADSYB’nin projesi GEKA tarafından desteklendi
YEREL HABERLER Aydın’da büyükbaş hayvan yetiştiricileri ...
Başkan Öndeş’ten Mursallılı kadın kooperatifçilere tam destek
YEREL HABERLER Başkan Öndeş’ten Mursallılı kadın kooperatifçilere ...
Ünlü Yazar Canan Tan, Aydın’da öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Ünlü Yazar Canan Tan, Aydın’da öğrencilerle bir araya ...
Söke’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
YEREL HABERLER Söke’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
ADÜ'de İdlib şehitleri hayrına lokma döküldü
YEREL HABERLER ADÜ'de İdlib şehitleri hayrına lokma döküldü
Başkan Öndeş’ten Dağyeni Mahallesi’ne ‘GERKOOP Süt Tankı’ müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Öndeş’ten Dağyeni Mahallesi’ne ‘GERKOOP Süt ...
Aydın'da ehil ve ehliyetli olmayan ustalar, artık mezarlıkta çalışamayacak
YEREL HABERLER Aydın'da ehil ve ehliyetli olmayan ustalar, artık ...
(Görüntülü) Didim açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı 14 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Didim açıklarında göçmenleri taşıyan bot ...
Didim açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: 14 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Didim açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: 14 ...
Didim’de mültecilerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti Batan bottan kurtarılan 14 mülteci Didim’de hastaneye kaldırıldı Mülteci çocuklar “Yunan bizi batırdı, üzerimize benzin döktüler”
YEREL HABERLER Didim’de mültecilerin imdadına Sahil Güvenlik ...
Kalp krizi geçiren ormancı kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren ormancı kurtarılamadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X