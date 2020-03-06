ADÜ’de kariyer eğitimi gerçekleştirildi

'Abim ile hep çok anlaşarak büyüdük'

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından ‘Kütüphane Eğitimleri’ kapsamında düzenlenen kariyer eğitimi, Merkez Kütüphane Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Eğitim Koçu Hilal Çatak tarafından verilen eğitime öğrenciler katıldı. Kariyer eğitiminde “Başarılı bir Kariyer için Google’da Bulamadığınız Her Şey” temasıyla kişilerin kendi kariyer planlarını yapmaları oyunlaştırılarak anlatıldı.

Eğitim süresince öğrenciler, kendilerini gerçekleştirmeye yönelik farkındalıklar ve pozitif kazanımlar elde etti. Eğitim, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan vekili Özden D. Faydalıgül’ün Eğitimci Hilal Çatak’a teşekkür belgesini vermesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.