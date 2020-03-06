Kruvaziyer sezonu korona virüsü tedbirleriyle başladı Sezonun ilk gemisinden inen turistler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında termal kameralardan geçti

Türkiye’de kruvaziyer turizmin başkenti kabul edilen Kuşadası Limanı, sezonun ilk turist gemisini ağırladı.

Malta bayraklı Celestyal Crystal gemisiyle gelen çoğunluğu ABD ve İngiltere uyruklu 675 turist Kuşadası’na günübirlik olarak giriş yaptı. Bu arada, korona virüsü (Kovid19) tehlikesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında gemideki tüm turistler ve mürettebat Kuşadası Limanı içinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün kurduğu kontrol noktası ve termal kameralarla taranarak, Kuşadası’na giriş yaptı. Kuşadası Limanı’nı işleten Ege Ports firmasının genel müdürü Aziz Güngör, “Korona virüsü (Kovid19) nedeniyle bazı gemi şirketlerinin Kuşadası'nın da içinde bulunduğu Doğu Akdeniz limanlarına yöneldiğini görmekteyiz. 2020 yılında beklenenin üzerinde gemi ve yolcu sayısına ev sahipliği yapmamız olasıdır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık kısa zamanda sona erer ve turizm hareketlerini kısıtlayan bir unsur olmaktan çıkar" dedi. Kovid19 ile ilgili Kuşadası Limanı'nda Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından tüm tedbirlerin alındığını belirten Güngör, termal kameranın yanı sıra karantina odası ve özel dezenfeksiyon sistemlerinin kurulduğunu kaydetti.



Kuşadası’na 300 sefer bekleniyor

Diğer taraftan gemiden inen turistlerin bir bölümü otobüslerle Efes ve Meryemana turuna çıkarken, tur programına katılmayan yolcular ve gemi personeli şehir merkezine yöneldi. Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, gemi sefer programı kapsamında 2020 yılında Kuşadası Limanı'na 300'ün üzerinde kruvaziyer ve 350 bin turistin gelmesini beklediklerini, bu rakamın daha da artabileceğini ifade etti.



Sezon boyu Kuşadası’na sefer yapacak

Celestyal Cruise şirketine ait olan gemi 25,611 ton ağırlığında, 162 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki 10 katlı, 480 kabinli 1200 yolcu kapasiteli gemi Kuşadası Limanı'na yanaştı. 406 mürettebata sahip sahip dev geminin Rodos Adası'ndan gelip sabah saatlerinde Doğu Akdeniz programı dahilinde Kuşadası Limanı'na yanaştığı bildirildi. Atina'dan başlayan turu denizde bir gün geçiren gemi İskenderiye, Mısır Limanı'na uğradı. Daha sonra Port Said, Mısır, Ashdod, İsrail, Limassol, Rodos, Yunanistan'a giden gemi, Kuşadası Limanı'na geldikten sonra programını Atina'da sonlandırıyor. Su Üstünde yetkilisi Eren Budaklı, Celestyal Cruise şirketine ait olan Celestyal Crystal ile Celestyal Olympia'nın Kuşadası'na 2020 yılı içinde en fazla uğrak yapan gemiler olacağını söyledi.

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