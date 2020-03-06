(Görüntülü) Kuşadası'na sezonun ilk kruvaziyer gemisi yanaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Kuşadası'na sezonun ilk kruvaziyer gemisi yanaştı

DHA

(Görüntülü) Kuşadası'na sezonun ilk kruvaziyer gemisi yanaştı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine 2020 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi demir attı. Doğu Akdeniz programı dahilinde Rodos Adası'ndan gelip Kuşadası Limanı'na yanaşan Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' isimli gemide, çoğunluğu Amerika ve İngiliz uyruklu 675 yolcu bulunuyor.
Akdeniz'in en önemli yolcu limanı olan Kuşadası Yolcu Limanı, 2020 turizm sezonunun ilk kruvaziyer gemisini ağırladı. Çıktığı Doğu Akdeniz programı dahilinde Rodos Adası'ndan Kuşadası'na gelen Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' isimli kruvaziyer gemisinden çoğunluğu Amerika ve İngiliz vatandaşı olan 675 turist karaya ayak bastı. Yolcular, tur operatörünün koordinesinde otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile tarihi ören yerlerine götürüldü. Bir kısmıysa Kuşadası'ndaki çarşı ve dükkanlardan alışveriş yaptı. Akşama kadar Kuşadası'nda kalacak olan 25 bin 611 ton ağırlığında ve 162 metre uzunluğundaki geminin, sefer programının Atina'da sona ereceği belirtildi.
Kuşadası'na 2020 yılında 300'ün üzerinde kruvaziyer gemisiyle 350 bin turistin gelmesini beklediklerini belirten Limanın Genel Müdürü Aziz Güngör, "Dünyada hızla yayılan koronavirüs nedeniyle bazı gemi şirketlerinin başka pazarlardan Kuşadası'nın da içinde bulunduğu Doğu Akdeniz kruvaziyer pazarına gemilerini kaydırdıklarını görmekteyiz. Bu kapsamda, Kuşadası Ege Port Limanı'nın 2020 yılında beklenenin üzerinde gemi ve yolcu sayısına ev sahipliği yapması olasıdır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık, kısa zaman içinde sona erer ve turizm hareketlerini kısıtlayan bir unsur olmaktan çıkar. Küresel bir tehdit boyutuna erişen virüs nedeniyle, Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda gereken tüm önlemleri aldık. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün tahsis etmiş olduğu kontrol noktasında gelen tüm yolcular termal kamera gözetiminden geçirilmekte. Yolcu terminalimiz de sahip olduğu karantina odası ve uygulamış olduğu özel dezenfeksiyon yöntemleriyle bu sürece destek oluyor. Bir yandan gemi ile gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlarken, bir yandan da kamu kurumlarımızla birlikte her türlü önlemi almaktayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın
2020-03-06 13:58:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası'na sezonun ilk kruvaziyer gemisi yanaştı
YEREL HABERLER Kuşadası'na sezonun ilk kruvaziyer gemisi yanaştı
Kayıp balıkçıyı baraj gölünde arama çalışmaları sonlandırıldı
YEREL HABERLER Kayıp balıkçıyı baraj gölünde arama çalışmaları ...
Kruvaziyer sezonu korona virüsü tedbirleriyle başladı Sezonun ilk gemisinden inen turistler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında termal kameralardan geçti
YEREL HABERLER Kruvaziyer sezonu korona virüsü tedbirleriyle ...
Kuşadası'nda trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda trafik kazası: 4 yaralı
40 bin göç alan Aydın, 36 bin göç verdi
YEREL HABERLER 40 bin göç alan Aydın, 36 bin göç verdi
Deri sektöründe her 3 dolarlık ihracatın 2 doları ayakkabıdan Ayakkabı ihracatı deri sektörünü ihracat rekortmeni yaptı
YEREL HABERLER Deri sektöründe her 3 dolarlık ihracatın 2 doları ...
Vali Köşger’in 08 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Köşger’in 08 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
ADÜ Ziraat Fakültesi'nde kariyer planlamasının önemi konuşuldu
YEREL HABERLER ADÜ Ziraat Fakültesi'nde kariyer planlamasının önemi ...
ADÜ’de kariyer eğitimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ADÜ’de kariyer eğitimi gerçekleştirildi
ADÜ öğrencisi Erişmiş’in projesine TÜBİTAK’tan destek
YEREL HABERLER ADÜ öğrencisi Erişmiş’in projesine TÜBİTAK’tan destek
Söke İşletme Fakültesi’nde Kariyer Söyleşisi düzenlendi
YEREL HABERLER Söke İşletme Fakültesi’nde Kariyer Söyleşisi ...
(Görüntülü) Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası-ARŞİV
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı ...
(Görüntülü) Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası ek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı ...
Büyükşehir Efeler’deki Tralles Parkı’nı yeniledi
YEREL HABERLER Büyükşehir Efeler’deki Tralles Parkı’nı yeniledi
Kuyucak’ta içme suyu hattı yenileniyor
YEREL HABERLER Kuyucak’ta içme suyu hattı yenileniyor
Sezonun ilk gemisi Kuşadası'nda
YEREL HABERLER Sezonun ilk gemisi Kuşadası'nda
Tuğba’nın kadınları, hemcinsleri için seferber oldu Kadınlar gününe özel yapılan ürünlerde yüzde 60’ın üzerinde indirim yapıldı
YEREL HABERLER Tuğba’nın kadınları, hemcinsleri için seferber ...
Aydınlı vekillerden Bakan Koca'ya ziyaret
YEREL HABERLER Aydınlı vekillerden Bakan Koca'ya ziyaret
Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sonlandırıldı
YEREL HABERLER Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sonlandırıldı
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın’da büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilinçlendirilecek ADSYB’nin projesi GEKA tarafından desteklendi
YEREL HABERLER Aydın’da büyükbaş hayvan yetiştiricileri ...
Başkan Öndeş’ten Mursallılı kadın kooperatifçilere tam destek
YEREL HABERLER Başkan Öndeş’ten Mursallılı kadın kooperatifçilere ...
Ünlü Yazar Canan Tan, Aydın’da öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Ünlü Yazar Canan Tan, Aydın’da öğrencilerle bir araya ...
Söke’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
YEREL HABERLER Söke’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X