(Görüntülü) Kayıp balıkçı için barajda yürütülen çalışmalar sona erdirildi

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, teknesiyle açıldığı Kemer Barajı'nda suya düşüp, kaybolduğu sanılan balıkçı Önder Gülhan (45) için barajda yürütülen arama çalışmaları herhangi bir sonuç elde edilemeyince sona erdirildi.

Aydın'da yaşayan balıkçı Önder Gülhan, 16 Şubat'ta 2 arkadaşıyla Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı'nda tekne turu yaptı. Gün boyu baraj gölünde gezip, vakit geçirdiği arkadaşlarını saat 16.30 sıralarında kıyıya bırakan Gülhan, ardından karşı kıyıdaki Kemer Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere ayrıldı. Bekar olan Gülhan, o gün akşam olmasına rağmen evine dönmedi. Gülhan'ın teknesi, balık avı için gece baraj gölüne açılan bir grup balıkçı tarafından kıyıdan 2 kilometre açıktaki balık çiftliğinin kafeslerine çarpmış bulundu. Teknede kimsenin olmadığı gören balıkçılar, durumdan şüphelenip, jandarmaya bildirdi. Balıkçıların ihbarıyla jandarma harekete geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ve dalgıçlar da bölgeye geldi. Suya düştüğü sanılan Gülhan için barajda aramakurtarma çalışması başlatıldı.

Bugüne kadar sürdürülen çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine ekipler, arama çalışmalarına son verdi.DHA-Genel Türkiye-Aydın

2020-03-06 14:02:22



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