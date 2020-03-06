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Başkan Atabay 2020 yaz sezonu hazırlıklarını değerlendirdi

İHA

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, haftalık basın toplantısında ülke gündemini ve belediye çalışmalarına değindi.

Başkan Atabay 2020 yaz sezonu hazırlıklarını değerlendirdi

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, haftalık basın toplantısında ülke gündemini ve belediye çalışmalarına değindi.
ilçedeki basın mensuplarıyla haftalık basın toplantısında bir araya gelen Başkan Atabay Suriye’de şehit olan askerlerimiz rahmetle anarak konuşmasına başladı. Atabay “Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma nasıl yansıyacak bekleyip göreceğiz. Bizim aslında bugün Almanya’daki Berlin fuarında olmamız lazımdı ama bu coronavirüs sebebiyle fuar iptal edildi. Bu virüs öncesinde 2020 yaz sezonunu güzel olacaktı ama bu virüs illeti her şeyi yıktı. Turizm Bakanlığına bu durumla ilgili ne gibi çalışmalar yapıyor bekleyip göreceğiz. “dedi.

Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Kurtuluş Caddesi, Aytepe Caddesi,Balıkçılar Çarşısı, Akbük Soğukkuyu rekreasyon çalışması ile Kent merkezinin peyzaj düzenlemesi çalışmalarını anlatarak şunları kaydetti; “Kurtuluş caddesi projesi hızlı şekilde sistemli ve disiplinli olarak gidiyor. Sezondan önce bitirmeyi planlıyoruz. Lojistik anlamda tüm malzeme ve ekipmanlarımız tam; kurumlarda tüm altyapı çalışmalarını bitirdi. Esnafımızda hızlı giden çalışmalardan memnun, Balıkçılar Çarşısı ile Akbük Soğukkuyu rekraasyon çalışması da tüm hızıyla sürüyor. Buralar tamamlandığında bölgeye hareket katacak. Nezih ve güzel mekanlar ortaya çıkartacağız. Akbük’teki Türkan Saylan Kültür merkezinin üstü kursiyerlere verildi. Alt katı ise Barış kafe 4 olarak hizmet verecek ve yazkış açık kalacak. Halkımızın da bu yöden talepleri vardı ve onu da kısa sürede tamamlayacağız.Aytepe caddesinde ise kot çalışması yapıldı. 1. koy’an 3. koydaki kavşağa kadar ki yolun üst ve altyapı çalışmaları yapılıyor. Buras prestij bölgemiz, bölgedeki Lunapark ise sezon sonu kalkacak ve amfi tiyatro projemizi başlatacağız.Didim’i değiştirmeye ve güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bizi izlemeye devam edin.”dedi.

Kent Merkezindeki peyzaj ve kaldırım düzenlemesini de başlatacaklarını belirten Başkan Atabay “Yol üzerindeki kavşağa kadar tüm çalışmaları yaptık. Bu bölgedeki esnaflar kanser gibi yayılmış, Yalı caddesinde çalışma yaptık bu kadar zorlanmadık. Hazine arazileri işgal edilmiş; bu sorun Milli Emlak’ın sorunu ama esnaflarımıza o kadar müsamaha ettik ama aynı duyarlılığı göremedik. Esnaf iyi niyetimizi suistimal etti. Bu süreçte bizlere katkı veren ADM Genel Müdürüne, Telekon Müdürlüğüne ve ASKİ Genel Müdürlüğüne duyarlıkları ve yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum.”dedi.

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