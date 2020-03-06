Aydın'da 2 bin 697 litre kaçak alkol ele geçirildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 2 bin 697 litre etil alkol ve değişik markalarda içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol imalatı ve satışına yönelik olarak belirlediği adreslere düzenlediği operasyonda, yaptığı aramada 2 bin 697 litre etil alkol, 1'er litrelik 9 şişe viski, 1052 etil alkol etiketi, 295 plastik bidon kapağı ve 5'er litrelik 39 plastik bidon ele geçirdi.
Adreslerde yakalanan iki şüpheli A.Ş. ve İ.D. gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2020-03-06 21:26:45
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