Evde başladığı el işi, 60 kadına ekmek kapısı açtı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, 4 yıl önce hemşirelikten emekli olan Yurdagül Bozkurt (55), evde başladığı el işini mahalleli kadınlarla birlikte büyüterek, kooperatife dönüştürdü. Atölyede çalışan 60 kadın yaptıkları el işleri ile ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Evli ve 3 çocuk annesi Yurdagül Bozkurt, 36 yıl hemşirelik yaptıktan sonra Koçarlı Aile Sağlığı Merkezi'nden emekli oldu. Aslen Eskişehirli olan Bozkurt, emekli olmasının ardından eşinin memleketi olan Koçarlı'ya 14 kilometre mesafedeki Yeniköy Mahallesi'ne yerleşti. Bozkurt, buradaki evinde, el işi yapmaya başladı. Daha sonra mahalledeki 10 kadınla bir araya gelen Bozkurt, evinin bir bölümünü atölyeye dönüştürerek Arnavut oyası, nakış ve elbise dikmeye başladı. Bir süre sonra mahalledeki kadınlar da işe evlerinden destek verince Yurdagül Bozkurt, 1.5 yıl önce S.S. Koçarlı Büyük Menderes Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ni kurdu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile beldeyken Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen Yeniköy'ün belediye eski binasının bir bölümü kooperatifin atölyesi oldu. Gerekli malzeme desteğinin de yapılmasıyla kadınlar üretim yapmaya başladı. Yaptıkları ürünleri başta İstanbul olmak üzere, Denizli ve İzmir'deki bazı firmalara pazarladı. Yıllık 15 bin civarında ürün üreten kooperatif bünyesindeki 60 kadın, ev ekonomilerine de katkı sağlamaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü'nün de desteği ile Efeler ilçesinde satış yeri açacak olan kooperatifte, bunun yanında köylü kadınlara her türlü eğitim veriliyor.

''KADIN İSTERSE' DEDİK VE KADININ NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİK'

S.S. Koçarlı Büyük Menderes Üretim ve Pazarlama Kooperatif Başkanı Yurdagül Bozkurt, "Çocukluğumdan beri el işlerine inanılmaz bir tutkum vardı. Ailede, el işine her zaman çok önem verdik. Daha sonraki yıllarda ise bu hobim oldu. Hemşirelikten 4 yıl önce emekli oldum ve eşimin doğup, büyüdüğü kırsal mahalleye yerleştik. Burada da 'Kadın isterse' dedik ve bir kadının neler yapabileceğini gösterdik. Önce evimizin bir bölümünü atölye yaptık. Ancak zamanla burası bize yetmez oldu. Daha sonra ise Yeniköy eski belediye binasının bir bölümüne taşındık ve burada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Burada birbirimize daha iyi kenetlendik ve kısa sürede çok yol aldık. Kadınların üreterek daha mutlu olduğunu gördük. Oturan ve oy veren bireylerin dışında, üreterek ülkesine katkı sağlayan kadınlar oldu. Üreten kadın mutlu kadın; mutlu kadın, mutlu çocuklar ve mutlu çocuklar da mutlu bir dünya diyoruz" dedi.

'BURADA OLMAYI ÇOK SEVİYORUM'

Kooperatif üyesi Gönül Bozkurt da "Arkadaşlarla böyle bir şey yapmaya karar verdik. Her türlü el işini yapıyoruz. Köydeki kadınlar da herkes gelip bize yardım ediyor ve ücretini alıyorlar. Bu işe girmeden önce ev kadınıydım. Üniversite okuyan 3 çocuğum var. Kooperatif bizim için çok güzel. Evimize ekonomik olarak çok olmasa da katkı sağlıyoruz. Psikolojik olarak da bana çok iyi geldi. Burada olmaktan mutluyuz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Koçarli Burhan CEYHAN

