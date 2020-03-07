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Uzmanından bebek sahibi olmak isteyenlere uyarı “Çocuk sahibi olmak için de sabırlı ve bilinçli olmak şart”

İHA

Günümüzde çiftlerin en büyük sıkıntılarından biri haline gelen çocuk sahibi olamama sorunun alınacak bazı tedbir ve bilinçli uygulama ile çözülebileceği belirtildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas, çocuk sahibi olmak için sabırlı ve bilinçli olmak gerektiğini belirterek, sağlıklı bireylerin de hekim kontrolünü ihmal etmemesini önerdi.

Uzmanından bebek sahibi olmak isteyenlere uyarı “Çocuk sahibi olmak için de sabırlı ve bilinçli olmak şart”

Günümüzde çiftlerin en büyük sıkıntılarından biri haline gelen çocuk sahibi olamama sorunun alınacak bazı tedbir ve bilinçli uygulama ile çözülebileceği belirtildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas, çocuk sahibi olmak için sabırlı ve bilinçli olmak gerektiğini belirterek, sağlıklı bireylerin de hekim kontrolünü ihmal etmemesini önerdi.
“Her kadında gebe kalma süresi belirsizdir”
Genel olarak, her kadında gebe kalma süresinin belirsiz olduğunu belirten Op. Dr. Çiğdem Karas, “Sağlıklı bir çiftte her şeyin yolunda olduğu, yumurtlama zamanına denk getirilmiş bir cinsel ilişkide bile gebe kalma ve eve sağlıklı bir bebek götürebilme oranı yüzde 1215 arasıdır. İlk ay gebelik elde edebilen çiftlerin oranı, yüzde 15 civarındayken bu olasılık artarak, 3. ayda, yüzde 50, 6. ayda yüzde 80 ve bir yılın sonunda yüzde 85 e çıkar. Bir yılın sonunda, 100 çiftten ortalama 15 inde gebelik oluşmaz ve bu çiftlerde doğurganlıkta bir sorun olup olmadığına bakmak için daha ileri tetkikler gerekir. Yani gebe kalmaya karar verdiğinizde, çocuk sahibi olmayı planladığınızda sabırlı olmanız gerekir. 35 yaş altındaysanız 12 ay, 35 yaş üstündeyseniz de 6 ay denemeniz sonucu gebe kalamadıysanız, doktora başvurmanız gerekir” dedi.
12 ay korunmasız ilişkiye rağmen gebelik elde edilemediğinde muhakkak bir uzmana başvurmak gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas, “Bu süre, 35 yaş üstü veya eşlik eden adet düzensizliği, geçirilmiş enfeksiyon, ameliyat gibi sorunları olan kadınlarda 6 aydır. Özellikle ülkemizde, kadınlarda rutin muayene alışkanlığı olmadığı için genelde sadece doğumlarda kadın doğum doktoruna başvurulur. Bu durumda, gebe kalmaya engel olabilecek sorunlar gözden kaçabilir ya da, gebelikte sorun oluşturacak rahatsızlıklar anlaşılamadan gebe kalınırsa, yüksek riskli gebelik, anne ve bebeğin hayatını tehdit edebilir. Bu nedenle düzenli muayene tüm kadınlar için çok önemlidir” diyerek anne adaylarının sorun olmadan da kadın doğum uzmanlarına görünmesinden fayda olduğunu belirtti.
“Yumurtlama dönemi önemli”
Yumurtlama döneminin kadınlarda gebe kalma olasılığınız en yüksek olduğu dönem olduğunu kaydeden Karas, “Bu süre bir ay içerisinde, ortalama 45 günlük süredir. Yumurtlama olduğunda yumurta hücresi sadece 24 saat canlı kalır. Bu 24 saatlik dönmede sperm ve yumurtanın muhakkak karşılaşması gerekir. Sperm hücresi ise 72 saate kadar canlı kaldığı için kadının tüpleri içerisinde yumurta hücresini bekleyebilir. Bu dönemi hesapladıktan sonra bazı uzmanlar bu dönemde gün aşırı ilişkiye girmeyi, bazıları da her gün ya da 3 gün arayla girmeyi önerebilir. Önemli olan en azından bir cinsel ilişkiyi bu 45 günlük döneme denk getirebilmektir” diyerek çocuk sahibi olmak isteyenlerin bu süreyi iyi hesaplamasını istedi.
“Yanlış inanışlar var”
Halk arasında kulaktan dolma bilgilere itibar ederek bilimsel bir dayanağı olamyan bazı yöntemlere başvuranların da olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas, “Cinsel ilişki sonrası hemen ayağa kalkmayıp, bir süre sırt üstü yatma hatta kalçanın altına yastık koyarak yükseltmenin, gebe kalma şansını arttırdığına inanılır. Bunun dayanağı, hemen ayağa kalkmakla, meninin büyük bir kısmının geri akmasının yarattığı endişedir. Cinsel ilişki sonrası hemen ayağa kalkmayıp, bir süre sırt üstü yatmanın, gebe kalma olasılığını arttırdığına dair bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış bir tarafı yoktur. Boşalma sonrası, milyonlarca spermin çok büyük bir kısmı zaten rahim ağzı salgısı içinde tutunarak, canlı kalacaktır. Kuyruklarıyla hareket eden bu çok sayıda sperm, boşalma olup, vajinal salgıyla temasa geçtikten sonra zaten çok sayıda moleküler mekanizmayla, rahme doğru ilerletilecektir. Bunun yanında bilimsel olarak kanıtlanmış gebe kalma olasılığını arttıran hiçbir pozisyon da yoktur. Ve de hiçbir pozisyonun birbirine üstünlüğü yoktur. Bunun nedeni, vajinanın, yerçekimden etkilenebilecek şekilde dik değil, yatayeğik doğrultuda mesanenin üzerinde uzanması ve spermlerin, rahim ağzı salgısı içinde tutunarak, kuyruklarıyla hareket etmesidir” diyerek “Gebe kalma olasılığınızı arttıran bilimsel olarak kanıtlanmış, tek ve en önemli faktör, uygun zamanda yani yumurtlama zamanınızı hesaplayarak, ilişkiye girmektir” ifadelerine yer verdi.
Op. Dr. Karas ayrıca, genç kızların evlenmeden en az bir defa jinekoloğa görünmesini kadınların ise rutin aralıklarla bu işlemi yapmasını tavsiye etti.

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