Nazilli’de 11. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali başladı

Nazilli Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 11. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali başladı.



Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yıl pek çok yazar, gazeteci, komedyen, sinema ve tiyatrocusunun yer aldığı 11. Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali başladı. Son günlerde yaşanan olaylardan ve şehitlerden dolayı açılışta etkinliklere yer verilmedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın ev sahipliğinde Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen açılış törenine; CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Baro Temsilcisi Emel Şahin, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Cihat Öztürk, meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yerli yazarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Bu coğrafya zengin bir coğrafyadır. En büyük zenginliklerin içinde de kültürü yer almaktadır. Pek çok araştırmacı, yazar ve bilim adamı bu coğrafyada yetişmiş ve kalıcı eserler bırakmıştır. Yarınlarımızın aydınlatıcısı olan bu festivallerimizi devam ettireceğimizi tekrar belirtmek istiyorum. Bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ediyorum. 11. Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivalimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum“ ifadelerine yer verdi.

Kültür etkinliklerinin tüm Türkiye’ye yayılması gerektiğini ifade eden CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül; “Böyle güzel etkinliklerin olması Nazillili olarak bizi umutlandırıyor, gururlandırıyor. Bu özgür, umutlu, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında yapılacak her türlü etkinliğin tüm Türkiye’ye yayılması dileğimizdir. Yazarların tutuklanmadığı, gazetecilerin özgürlüğünün kısıtlanmadığı, demokrasinin yaşadığı bir Türkiye özlemi ile 11. Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali’ne emek veren Sayın Belediye Başkanımıza, belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu festivali başlatan ve emek veren daha önceki yöneticilere de çok teşekkür ediyorum. Bu festivalde yer alan çok kıymetli yerel ve ulusal sanatçılarımıza da hoş geldiniz diyorum” dedi.

Türkiye’nin yaşadığı zor günlerde kültür ve sanattan bahsetmenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy; “Öncelikle şehitlerimizi saygıyla yad edip, gazilerimize sağlık ve uzun ömürler dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. 11. Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivalimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sanatın ve sanatçının en önemli unsur olduğunu sözleri ve yaşam felsefesiyle bizlere göstermiştir. Herkesin pek çok iş yapabileceğini ama sanatçı olmanın çok özel olduğunu birçok vesileyle ifade etmiştir. Kültürün, sanatın ve edebiyatın her zaman hayatımızın içinde yer alması temennisi ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

616 Mart tarihleri arasında Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi’nde yapılacak olan festivalde sanatseverler ücretsiz olarak pek çok ünlü ismi dinleme imkanı bulacak.

