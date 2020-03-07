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NTO’dan zeytinyağındaki sıfır atık projesine destek

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, zeytinyağı sektörü temsilcileri Sıfır Atık Projesi için bir araya geldi. Kümelenme modeli ile zeytinyağı atıklarını organik sıvı gübre ve organik yeme dönüştürerek ekonomiye katkı sağlamayı amaçlayan sektör temsilcilerine Nazilli Ticaret Odası destek çıktı.

NTO’dan zeytinyağındaki sıfır atık projesine destek

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, zeytinyağı sektörü temsilcileri Sıfır Atık Projesi için bir araya geldi. Kümelenme modeli ile zeytinyağı atıklarını organik sıvı gübre ve organik yeme dönüştürerek ekonomiye katkı sağlamayı amaçlayan sektör temsilcilerine Nazilli Ticaret Odası destek çıktı.
Zeytinyağı üreticilerinin güç birliği yaparak hazırladıkları çevreci projeye destek veren Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, çalışmaları yerinde inceledi. Zeytinyağında başlatılan sıfır atık projesi hakkında girişimci iş insanı Taylan Şenol’dan bilgi alan Başkan Arslan, “Zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren inovasyoncu üyelerimizin hem ülke ekonomimize hem dünyaya örnek teşkil edecek ve sektörün tüm sorunlarını çözebilecek şekilde kümelendirecek olan çevreci projelerini destekliyoruz” dedi.
Aydın’da Nazilli Ticaret Odası tarafından da desteklenen proje kapsamında özellikle her yıl bahar aylarında yaşanan akarsulardaki kirlilik nedeniyle balık ölümlerinin önüne geçilmesinin yanı sıra zeytin atıklarının sıvısından organik sıvı gübre, posasından organik hayvan yemi ve bu ürünlerin işlenmesi ile birlikte katma değer elde edilmesi sağlanacak. Bölgedeki yüzlerce zeytinyağı işletmesini ve zeytinyağı üreten ülkeleri de ilgilendiren proje ile çevre kirliliğinin de önüne geçilecek. Zeytinden elde edilen son derece kaliteli organik ürünler sayesinde zeytinin işlenmesi sonrası atık oranı ise sıfıra düşecek.

Zeytinyağı atıkları, tarıma ve çevreye faydalı hale gelecek
Zeytinyağı İşletmecisi Naci Maden, tesislerinde işledikleri zeytinyağından atık olarak çıkan pirinanın ve zeytin karasuyunun kendileri için büyük bir problem olduğunu ifade ederek, “Çevreyi kirletme problemi olan karasuyun çevreye atılması, pirinanın atık olarak daha iyi değerlenebilmesi için bu tesiste güçbirliğine ihtiyacımız vardı. İnşallah bunu hep beraber başaracağız. Karasuyumuzu da bundan sonra çevreyi kirletmekten kurtularak ‘balıklar ölmesin’ diyoruz. Zeytinyağı atıklarının tarıma ve çiftçiye daha faydalı hale gelmesi düşüncesiyle sıvı gübre ve pirinamızdan hayvan yemi üretiminin olması çok önemli. Bizler de zeytinyağı üreticileri olarak kardeşimizi destekliyoruz. Güç birliği yapmak için yola çıktık ve inşallah hep beraber başaracağız” dedi.

Organik yem ve organik sıvı gübre üretilecek
Proje sahibi iş insanı Taylan Şenol; “Nazilli Ticaret Odamızın bir üyesi olarak faaliyet gösterdiğimiz Sultanhisar’a bağlı Atça Mahallesindeki tesisimizde zeytinyağı sektörünün atıklarını işlemek suretiyle sıfır atık üretimini tamamlamış bulunuyoruz. Tamamlamış olduğumuz bu üretim yöntemiyle ortaya farklı ürünler çıkıyor. Bunlardan bir tanesi biyokütle yakıtı olan zeytinin çekirdeğinden oluşan yakıt kısmı. Yenilenebilir bir enerjidir ve kaliteli bir enerji kaynağıdır. Diğeri zeytinin etli olan kısmından oluşan zeytinin küspesidir. Zeytin küspesinin yem ham maddesi olarak yem fabrikalarında değerlendirildiği yeni bir üründür. Üçüncü bir ürün, zeytin içerisinde var olan kendi suyunun sıvı organik gübre olarak değerlendirilmesi ile elde edilen yeni bir sıvı organik gübredir. Bu ürünlerin ise sonuç olarak üniversite çalışmalarıyla, bilimsel raporlarıyla, faydalarıyla ve çevreye olan katkılarıyla endüstrileşmiş bir üretim modeline taşınmış olmasıdır. Nazilli’de bizi bir araya getiren önemli konu budur. Bu sayede Nazilli ve çevresinde bulunan zeytinyağı tesisleriyle bir araya gelerek bir kümelenme modelinin oluşturulmasının altyapısını hazırlıyoruz. Bununla birlikte hep birlikte bu modelin sürdürülebilir hale gelmesini buradan dünyaya bu sıfır atık modelinin tanıtımının yapılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlayarak, Türkiye’de bunun başarılmış bir model olarak dünyaya örnek oluşturulmasının altyapısını çalışıyoruz. Biz aktörler olarak sahnedeyiz. Ve gerekli desteklerin bu konuda verilmesini, dünyanın daha temiz bir dünya olmasını, sektörümüzün, çevremizi kirletmeyen bir sektör olmasını, vergi ödeyen istihdam alanı yaratan yeni bir sektör olarak faaliyetlerine devam etmesini ve artık derelerde balıkların ölmemesini çok önemsiyoruz. Herkesin üzerine düşen görevi en doğru bir şekilde yapmasını bekliyoruz” dedi.

Nazilli Ticaret Odası'ndan projeye tam destek
Ticaret Odası olarak projeye tam destek verdiklerini ifade eden Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; “Ekonomiye de büyük katkı sağlayacak olan ürünlerin ortaya çıkmasında büyük emek sarf eden ve uzun yıllar yaptığı araştırmaları akademik destek de alarak sonuçları laboratuvar ortamında belgeleyen iş insanı oda üyemiz Taylan Şenol’u maddi ve manevi olarak desteğimiz tamdır. Zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren inovasyoncu üyelerimizin hem ülke ekonomimize hem dünyaya örnek teşkil edecek ve sektörün tüm sorunlarını çözebilecek şekilde kümelendirecek olan çevreci projelerini destekliyoruz. Bu sektördeki tüm bileşenleri bir araya getirerek bu projenin sürdürülebilir bir proje haline getirilebilmesi için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Yaşadığımız birçok yerde derelere bu kara atık sularının akmasından dolayı ölen balıklardan tutun da birçok canlının hayata tutunması, yaşaması için büyük bir proje olduğunu düşünüyorum. Zaten bu projenin en büyük özelliği çevreci olması. Bu da bütün dünyada herkesi ilgilendiren bir proje olacak. İnşallah dünyada örnek bir proje olmasını temenni ediyorum. Bu konuda da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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