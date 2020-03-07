Başkan Çerçioğlu’ndan kadınlara birlikte mücadele çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Çerçioğlu’ndan kadınlara birlikte mücadele çağrısı

İHA

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm kadınların "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü kutladı.

Başkan Çerçioğlu’ndan kadınlara birlikte mücadele çağrısı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm kadınların "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü kutladı.
Kadınların emek mücadelesinin yanında şiddet ve cinayet olaylarına karşı da birlikte mücadele etme çağrısında bulunan Başkan Çerçioğlu, "Üretimin içinde olmak, kazanmak ve mutlu bir yaşam sürmek tüm kadınların hakkıdır" dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Açıklamada Cumhuriyet kazanımlarına vurgu yapan Başkan Çerçioğlu "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir kadın devrimi olan Cumhuriyet, biz kadınlara birçok kazanım sağladı. Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de genel kabul görünceye kadar kadınlar olarak mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

“Kadına pozitif ayrımcılık vazgeçilmez ilkemiz”
Aydın'da Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinde kadınlara pozitif ayrımcılık ilkesinin referans alındığının altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Bir acı gerçek olarak her gün kadın cinayetleriyle ve kadına karşı şiddet olaylarıyla yüzleşmek, bizlere kadınlara pozitif ayrımcılık sağlamamız gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü, gerekçesi ne olursa olsun, kadın cinayetlerinin ve kadına karşı her türlü şiddetin altında sosyoekonomik gerçeklerin yattığına inanıyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da işsizlik derin bir sorun. Daha fazla kadının istihdam edilmesinin kadınlarımıza daha fazla özgürlük alanı kazandırdığını şimdiye kadar uyguladığımız projelerimizde gözlemledik. Bu sebeple bütün gayretimiz daha fazla kadının işgücüne katılması. Üretimin içinde olmak, kazanmak ve mutlu bir yaşam sürmek tüm kadınların hakkı" şeklinde konuştu.

“Eşit yaşam istiyoruz”
8 Mart'ın kadınların daha iyi çalışma ve eşit iş koşulları talebiyle ortaya koyduğu mücadelenin bir sonucu olarak bütün dünyada kutlandığının altını çizen Başkan Çerçioğlu, şunları ifade etti:
"Kadınların öldürülmediği, şiddete maruz kalmadığı, ekonomik anlamda daha özgür olduğu, emeğinin hakkını sonuna kadar aldığı, tümüyle eşitlenmiş bir yaşam umuduyla mücadele etmeye devam edeceğiz. Herkese de bu mücadeleye omuz vermesi çağrısında bulunuyorum. Emeğin ve direnişin bayramı olan 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü, hayata emeğiyle tutunan tüm kadınlara kutlu olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın filede THY'ye karşı
YEREL HABERLER Aydın filede THY'ye karşı
Şüpheli aracın motor kısmından 475 gram uyuşturucu çıktı Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 1 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şüpheli aracın motor kısmından 475 gram uyuşturucu ...
Didim Belediyesi kaçak yapılaşmaya göz yummuyor
YEREL HABERLER Didim Belediyesi kaçak yapılaşmaya göz yummuyor
Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor
Büyükşehir Aydın’ın yollarını yeniliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Aydın’ın yollarını yeniliyor
Kuşadası’nda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
YEREL HABERLER Kuşadası’nda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
NTO’dan zeytinyağındaki sıfır atık projesine destek
YEREL HABERLER NTO’dan zeytinyağındaki sıfır atık projesine destek
Nazilli’de 11. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali başladı
YEREL HABERLER Nazilli’de 11. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali ...
Proje İmam Hatip Lisesi şehit ve gazi ailelerini buluşturdu
YEREL HABERLER Proje İmam Hatip Lisesi şehit ve gazi ailelerini ...
Didim'de 53 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim'de 53 düzensiz göçmen yakalandı
Uzmanından bebek sahibi olmak isteyenlere uyarı “Çocuk sahibi olmak için de sabırlı ve bilinçli olmak şart”
YEREL HABERLER Uzmanından bebek sahibi olmak isteyenlere ...
Aydın Tabip Odası emekçi kadınları unutmadı
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası emekçi kadınları unutmadı
Evde başladığı el işi, 60 kadına ekmek kapısı açtı
YEREL HABERLER Evde başladığı el işi, 60 kadına ekmek kapısı açtı
Kuşadası Körfezi’nde 44 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası Körfezi’nde 44 göçmen kurtarıldı
'Dur' ihtarına uymayan otomobilden çalıntı tekne motoru çıktı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan otomobilden çalıntı tekne ...
Yunanistan’dan bir insan hakları ihlali daha Yunanistan tarafından Bayrak Adası'na bırakılan 34 göçmeni sahil güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Yunanistan’dan bir insan hakları ihlali ...
Yangında kediler telef olmadan kurtuldu
YEREL HABERLER Yangında kediler telef olmadan kurtuldu
Aydın'da 2 bin 697 litre kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Aydın'da 2 bin 697 litre kaçak alkol ele geçirildi
Kuşadası’nda kruvaziyer turizm bereketi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda kruvaziyer turizm bereketi
Koçarlı Belediyesi şehitler için lokma hayrı yaptı
YEREL HABERLER Koçarlı Belediyesi şehitler için lokma hayrı yaptı
MHP'li vekil Mehmet Celal Fendoğlu’nun acı günü
YEREL HABERLER MHP'li vekil Mehmet Celal Fendoğlu’nun acı günü
KUTO’nun CV hazırlama ve iş görüşmesine hazırlık eğitimleri ilgi gördü
YEREL HABERLER KUTO’nun CV hazırlama ve iş görüşmesine hazırlık ...
Kaymakam Şahin'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
(Görüntülü) Meslektaşı tarafından öldürülen polis memuru, toprağa verildi 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Meslektaşı tarafından öldürülen polis ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X