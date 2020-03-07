Şüpheli aracın motor kısmından 475 gram uyuşturucu çıktı Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 475 gram esrar maddesine el konulurken, bir şüpheli de gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, .bir ihbarı değerlendiren Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirligi ekipleri, Kuştur uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Aracı kullanan C.Ç.Ç. isimli şüpheli gözaltına alınırken, Narkotik Dedektör köpeği Ateş eşliğinde araçta arama yapıldı. Narkotik köpeğinin aracın ön kaputuna tepki vermesi üzerine açılan on kaput açılmış, kaputun iç tarafında motor kısmına gizlenmiş vaziyette poşet içerisinde 475 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri uyuşturucu maddeye el koyarken, şüpheli C.Ç.Ç. ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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