Aydın filede THY'ye karşı

Dışişleri Bakanlığından AB'ye: "Türkiye'ye çağrı yapmak yerine önce verdiğiniz sözleri tutun"

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AYDIN, (DHA) - VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda PTT'yi 3-0 yenerek 3 haftalık mağlubiyet serisini sonlandıran Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15:00'te başlayacak. İlk yarıda rakibine İstanbul'da 3-0 yenilen Aydın temsilcisi bu kez sahadan zaferle ayrılmayı hedefliyor. Ligde THY, 31 puanla 6'ncı sırada, Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 26 puanla 7'nci basamakta yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2020-03-07 13:19:22



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