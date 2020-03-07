Hastanın taşındığı ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobille çarpışan ambulanstaki 1'i hasta 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, AydınDenizli yolundaki Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Rahatsızlanan Mehmet Kaymakçı'yı (55) hastaneye taşıyan Hayrettin Çakmak (25) yönetimindeki 09 HG 791 plakalı ambulansla Ali T.'nin kullandığı 19 UC 595 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada devrilen ambulanstaki hasta Kaymakçı, sürücü Çakmak, sağlık görevlileri Pelin Tok (30) ve Eylem Asli Eren (36) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-03-07 16:52:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.