Veteriner Meryem, Hatay'da toprağa verilecek



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, ortağı olduğu veteriner kliniğinin odunluğunda intihar eden veteriner Meryem Ş.'nin (28), 1 yıl önce borca girdiği, işlerinin bir süredir iyi gitmediği ve piyasadan alacaklarını da tahsil edemeyince yaşamına son verdiği öne sürüldü. Meryem Ş.'nin yarın memleketi Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi

Karacasu'nun kırsal Yenice Mahallesi'ndeki kliniğin ortaklarından veteriner Meryem Ş., dün saat 11.00 sıralarında, ortağı Tolga Altınöz tarafından iş yerinin odunluğunda iple tavana asılı bulundu. Altınöz'ün durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Meryem Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarmanın incelemesinde, Meryem Ş.'nin 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Hayatımı sonlandırmaya kendim karar verdim' yazılı notu bulundu. Genç kadının cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Karacasu Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. İş ortağının cesedi olay yerinden götürülürken sinir krizi geçiren Tolga Altınöz de Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Meryem Ş.'nin, 2 yıl önce, kendisi gibi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden mezun olan Aydın Karacasulu arkadaşı Tolga Altınöz ile borçlanarak, geçen yıl ortak veteriner kliniği açtığı ancak işlerinin iyi gitmemesi, piyasadan alacaklarını da tahsil edememesi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadığı, bu nedenle intihar etmiş olabileceği ileri sürüldü.

Öte yandan Meryem Ş.'nin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınacak cenazesinin memleketi Hatay'a götürülüp, yarın toprağa verileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Karacasu Burhan CEYHAN

2020-03-08 12:59:41



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