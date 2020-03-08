Türkiye 108 ülkeye kekik ihraç etti Türk kekiğini yabancı otlardan ayıklamak için büyük güç birliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye 108 ülkeye kekik ihraç etti Türk kekiğini yabancı otlardan ayıklamak için büyük güç birliği

İHA

Dünya mutfaklarında yemeklere müthiş lezzet katan, kalp sağlığı, kanser, sindirim sistemi ve solunum yolu rahatsızlıklarında tedavi edici özelliği olan, Türkiye'nin üretim ve ihracatında lider olduğu kekikte yabancı ot tehdidini bertaraf etmek için Tarım ve Orman Bakanlığı, ihracatçılar ve üreticiler harekete geçti.

Türkiye 108 ülkeye kekik ihraç etti Türk kekiğini yabancı otlardan ayıklamak için büyük güç birliği

Dünya mutfaklarında yemeklere müthiş lezzet katan, kalp sağlığı, kanser, sindirim sistemi ve solunum yolu rahatsızlıklarında tedavi edici özelliği olan, Türkiye'nin üretim ve ihracatında lider olduğu kekikte yabancı ot tehdidini bertaraf etmek için Tarım ve Orman Bakanlığı, ihracatçılar ve üreticiler harekete geçti.

Yunanistan'ın, 2019 yılında uzun yıllar sonra bin ton kekik ihraç etmeyi başardığını belirten Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, üreticilerin üretim ve hasat sırasında yabancı ot ile mücadele etmesi gerektiğini aksi takdirde Türk kekiğinin dünya pazarlarındaki payının düşebileceğini ifade etti. Tarakçıoğlu, tedbir alınmadığı takdirde Yunanistan ve diğer kekik üreticisi ülkelerin Türk kekiğine rakip haline geleceğini dile getirdi.

Türkiye'nin kekik üretiminin yüzde 90'ının yapıldığı Denizli'de düzenlenen “Kekik Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları” isimli toplantıda üreticilere kekikte yabancı ot kalıntısı nedeniyle ortaya çıkan PA sorununun ortadan kaldırılması için yapılması gerekenler anlatıldı.


Kekikten 60 milyon dolar kazanıyoruz
Türkiye'de her yıl 20 bin ton civarında kekik üretildiğini dile getiren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, sağlıklı ürün olduğu için kekiğin dünya genelinde tercih edilen bir ürün olduğunu, yıllık 60 milyon dolarlık ihracatın sürdürülebilir olması için kekik üretimi sırasında ve hasadında yabancı otla doğru mücadele edilmesi gereğinin altını çizdi.

Kekik ihracatının Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm dünyaya ihracatının devamlılığı için PA sorununun çözümünün hayati önem taşıdığına işaret eden Tarakçıoğlu, "Bu üründen üreticilerimiz başta olmak üzere hepimiz kazanç sağlıyoruz, ekmek yiyoruz ve ülkemize döviz kazandırıyoruz. Türk kekiğinin kalitesini ve üretim miktarını arttırmak ortak hedefimiz olmalı ve bu sayede dünyadaki kekik talebinin arttırılmasını sağlamalıyız. Tüketiciler her üründe tarımsal ilaç kalıntısı analizi istiyor. Bu konuda maksimum hassasiyet ile üretimlerimize devam etmeliyiz. Gelişigüzel yapılan gübreleme de ilaç kalıntısı kadar sorun oluşturmakta ve sizlerin maliyetini artırmaktadır. Sonuç olarak toprak analizlerine uygun yapılacak gübreleme ve gerektiği takdirde zamanındauygun dozda kullanılacak tarım ilacı haricinde ürüne zarar verecek her türlü kimyasalın kullanımından kaçınılmalıdır. Yunan kekiğinin Türk kekiğinin yerine geçmesinin önüne birlikte geçebiliriz" diye konuştu.

PA sorununu aşmak için yabancı ot ile mücadele şart
"PA sorununu yabancı ot ile mücadele etmez isek aşamayız" uyarısında bulunan Tarakçıoğlu şöyle devam etti: "Aksi durumda bu ürünün tüketimi azalır, alıcı ülkeler ülkemizden ürün almak yerine diğer rakip ülkelerden ürün almayı tercih eder ve hep birlikte ülke olarak kaybeden biz oluruz. Hepimiz aynı gemideyiz, bu nedenle, kekik üretimine devam edip bu üründen kazanç sağlamak istiyorsak elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Unutmayalım ki; On kişi bir işi doğru yapar, bir kişi üzerine düşeni yapmazsa, o bir kişi yüzünden diğer dokuz kişi, ihracatçı firma ve ülkemiz zarar görebilir, ülke ve ürün imajı zedelenir. Tüm sektör zorlanır."

"Denizli'de 145 bin dekar alanda kekik üretiliyor"
Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Denizli'de 1992 yılında kekik üretiminin başladığını, 2000'li yıllarda kekik tohumu dağıtımı yaptıklarını, Denizli genelinde Pamukkale, Güney, Buldan, Çal, Tavas ilçelerinde 2019 yılı sonunda 145 bin dekar alanda kekik üretildiğini anlattı.

Kekik üretiminde 2019 yılında Denizli'nin 16 bin ton üretim rakamına ulaştığı bilgisini veren Erkaya, "Serbest piyasada kekiğin kilogramı 89 TL aralığında satıldı, kekik üreticimiz 125 milyon TL gelir elde etti. Denizli'yi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi yapmak için projeler geliştiriyoruz. Kekikte Denizli Ticaret Borsası ile lisanslı depoculuk kurmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Şahin Şentürk, "Türkiye'de Kekik Sektörünün Durumu" isimli sunum yaparken, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulvi Zeybek, "Kekik Tarımında Yabancı Ot Mücadelesi"ni anlattı. Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Hakan Örnek ise; "Pestisit Kalıntıları ve Kekikteki Durumu"nu özetledi.

Türkiye 108 ülkeye kekik ihraç etti
Türkiye, 2019 yılında 108 ülke ve serbest bölgeye 54 milyon 40 bin dolarlık kekik ihraç ederken, Amerika Birleşik Devletleri 10 milyon 522 bin dolarlık Türk kekiği tercihi ile zirvede yer aldı.

Almanya'ya 5 milyon 39 bin dolarlık kekik ihraç eden Türkiye, Hollanda'ya 1 milyon 557 bin dolarlık kekik gönderdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir kadınlara karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Büyükşehir kadınlara karanfil dağıttı
Başkan Kaplan Çakırbeyli pazarında Kadınlar Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan Çakırbeyli pazarında Kadınlar Günü'nü ...
Veteriner Meryem, Hatay'da toprağa verilecek
YEREL HABERLER Veteriner Meryem, Hatay'da toprağa verilecek
Deniz kaplumbağası kalp masajı ile hayata döndürüldü
YEREL HABERLER Deniz kaplumbağası kalp masajı ile hayata döndürüldü
Su Üstünde, Boat Show Tuzla Fuarı’nda ürünlerini sergiledi
YEREL HABERLER Su Üstünde, Boat Show Tuzla Fuarı’nda ürünlerini ...
Didim’de camiler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Didim’de camiler dezenfekte ediliyor
Aydın AK Parti'de 7. Olağan Kongre dönemi başladı
YEREL HABERLER Aydın AK Parti'de 7. Olağan Kongre dönemi başladı
Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı
YEREL HABERLER Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı
Aydın'da, otomobilin çarptığı motosikletli öldü
YEREL HABERLER Aydın'da, otomobilin çarptığı motosikletli öldü
Aydın sçıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın sçıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
AK Parti Siyaset Akademisi Aydın'da başladı
YEREL HABERLER AK Parti Siyaset Akademisi Aydın'da başladı
AK Partili Mustafa Savaş; “Kadın bizim için kutsaldır”
YEREL HABERLER AK Partili Mustafa Savaş; “Kadın bizim için ...
(Görüntülü) Hastanın bulunduğu ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hastanın bulunduğu ambulans kaza yaptı: 4 ...
Not bırakıp intihar etti
YEREL HABERLER Not bırakıp intihar etti
Hastanın taşındığı ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Hastanın taşındığı ambulansla otomobil çarpıştı: 4 ...
EFESEM Akademi’de bursluluk sınavı heyecanı
YEREL HABERLER EFESEM Akademi’de bursluluk sınavı heyecanı
Kuyucak’ta Kadınlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Kuyucak’ta Kadınlar Günü kutlandı
CHP İl Başkanı Çankır; “8 Mart, kadın dayanışması ve mücadelesinin simgesidir” dedi.
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Çankır; “8 Mart, kadın dayanışması ve ...
Sura şarkılarıyla Kuşadalıları coşturdu
YEREL HABERLER Sura şarkılarıyla Kuşadalıları coşturdu
Aydın filede THY'ye karşı
YEREL HABERLER Aydın filede THY'ye karşı
Şüpheli aracın motor kısmından 475 gram uyuşturucu çıktı Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 1 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şüpheli aracın motor kısmından 475 gram uyuşturucu ...
Başkan Çerçioğlu’ndan kadınlara birlikte mücadele çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu’ndan kadınlara birlikte mücadele ...
Didim Belediyesi kaçak yapılaşmaya göz yummuyor
YEREL HABERLER Didim Belediyesi kaçak yapılaşmaya göz yummuyor
Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X