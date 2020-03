Kuşadası’nda kadınlar günü yürüyüşüne büyük ilgi

Kuşadası’nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin katılımıyla yapılan yürüyüşe Kuşadalı kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Kuşadası’nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anma programı, ilçe belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen kortejle başladı. Belediye hizmet binası önünden başlayan yürüyüşe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Günel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari, meclis üyeleri ile Kuşadası’nda faaliyet gösteren kadın dernekleri ve siyasi partilerin kadın kolları katıldı. Kortejde yer alan yaklaşık 500 kişilik grup ellerinde ‘Eşitlik Yoksa Aşk Yok’, ‘İnadına İsyan, İnadına Özgürlük’, Yaşamak İstiyoruz Özgür ve Korkusuz’, ‘Yaşasın 8 Mart’ yazılı dövizler tutarak Kahramanlar ve Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi ile Atatürk Bulvarı’nı takip edip İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na kadar yürüdü.

Korteje, vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Kortejin geçtiği güzergahta evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan Kuşadalılar, alkışlarla tempo tutup yürüyüşe destek verdi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasıyla devam etti. Açıklamayı Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi adına Serap Dalkılıç yaptı. Dalkılıç, kadınların hayatın her alanında çeşitli zorluklarla karşılaştıklarının altını çizerek eşit, özgür ve laik bir yaşam için yasalar çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.



Toplum içindeki her türlü ayrımcılığa son verilmesi gerektiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Üzerinde yaşadığımız dünyayı kadınlarımızla, erkeklerimizle, çocuklarımızla, hayvanlarımızla ve bitkilerimizle birlikte paylaşıyoruz. Bu dünya hepimizin ortak yaşam alanı. Kadın her zaman dünyayı değiştiren varlık olmuştur. Bu nedenle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

