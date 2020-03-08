Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - THY: 0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - THY: 0

İHA

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 21. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Türk Hava Yolları'nı (THY) 30 mağlup etti.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - THY: 0

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 21. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Türk Hava Yolları’nı (THY) 30 mağlup etti.
Aydın Büyükşehir Belediyespor THY müsabakasında öncesinde her iki takımın kaptanına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu tarafından çiçek takdim edildi.

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erçe, Plak, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Sasa, Bihter, Meryem, Arelya, Ece, Duygu, Hande
Başantrenör: Alper Hamurcu
THY: Berin, Aneta, Şeyma, Ceylan, Ada, Funda, Özge, Özgenur, Büşra Kılıçlı, Büşra Şahin, Yasemin, Nursevil, Freya, Maddison
Başntrenör: Marcello Abbondanza
Setler: 2518, 2517, 2520
Süre: 85 dakika (26, 28, 31)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 3-0
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: ...
Nazilli Belediyespor-Pazarspor: 1-3
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor-Pazarspor: 1-3
Nazilli Belediyespor - Pazarspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Pazarspor (FOTOĞRAFLAR)
Kuşadası’nda kadınlar günü yürüyüşüne büyük ilgi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda kadınlar günü yürüyüşüne büyük ilgi
Kuşadası'nda Kadınlar Günü yürüyüşüne temizlik işçisi kadınlar da katıldı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda Kadınlar Günü yürüyüşüne temizlik işçisi ...
(Görüntülü) Kuşadası'nda kadınlar için yürüdüler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kuşadası'nda kadınlar için yürüdüler
Kuşadası’nda öğrencilere 'deprem bilinçlendirme' eğitimi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda öğrencilere 'deprem bilinçlendirme' ...
Kuşadası’nda kadınların göz nuru emekleri standları süsledi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda kadınların göz nuru emekleri standları ...
Büyükşehir kadınlara karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Büyükşehir kadınlara karanfil dağıttı
Başkan Kaplan Çakırbeyli pazarında Kadınlar Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan Çakırbeyli pazarında Kadınlar Günü'nü ...
Türkiye 108 ülkeye kekik ihraç etti Türk kekiğini yabancı otlardan ayıklamak için büyük güç birliği
YEREL HABERLER Türkiye 108 ülkeye kekik ihraç etti Türk kekiğini ...
Veteriner Meryem, Hatay'da toprağa verilecek
YEREL HABERLER Veteriner Meryem, Hatay'da toprağa verilecek
Deniz kaplumbağası kalp masajı ile hayata döndürüldü
YEREL HABERLER Deniz kaplumbağası kalp masajı ile hayata döndürüldü
Su Üstünde, Boat Show Tuzla Fuarı’nda ürünlerini sergiledi
YEREL HABERLER Su Üstünde, Boat Show Tuzla Fuarı’nda ürünlerini ...
Didim’de camiler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Didim’de camiler dezenfekte ediliyor
Aydın AK Parti'de 7. Olağan Kongre dönemi başladı
YEREL HABERLER Aydın AK Parti'de 7. Olağan Kongre dönemi başladı
Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı
YEREL HABERLER Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı
Aydın'da, otomobilin çarptığı motosikletli öldü
YEREL HABERLER Aydın'da, otomobilin çarptığı motosikletli öldü
Aydın sçıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın sçıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
AK Parti Siyaset Akademisi Aydın'da başladı
YEREL HABERLER AK Parti Siyaset Akademisi Aydın'da başladı
AK Partili Mustafa Savaş; “Kadın bizim için kutsaldır”
YEREL HABERLER AK Partili Mustafa Savaş; “Kadın bizim için ...
(Görüntülü) Hastanın bulunduğu ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hastanın bulunduğu ambulans kaza yaptı: 4 ...
Not bırakıp intihar etti
YEREL HABERLER Not bırakıp intihar etti
Hastanın taşındığı ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Hastanın taşındığı ambulansla otomobil çarpıştı: 4 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X