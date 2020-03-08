Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - THY: 0

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Vestel Venüs Sultanlar Ligi 21. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Türk Hava Yolları’nı (THY) 30 mağlup etti.

Aydın Büyükşehir Belediyespor THY müsabakasında öncesinde her iki takımın kaptanına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu tarafından çiçek takdim edildi.



Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erçe, Plak, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Sasa, Bihter, Meryem, Arelya, Ece, Duygu, Hande

Başantrenör: Alper Hamurcu

THY: Berin, Aneta, Şeyma, Ceylan, Ada, Funda, Özge, Özgenur, Büşra Kılıçlı, Büşra Şahin, Yasemin, Nursevil, Freya, Maddison

Başntrenör: Marcello Abbondanza

Setler: 2518, 2517, 2520

Süre: 85 dakika (26, 28, 31)

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