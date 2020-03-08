Didimli Romanlar şehitleri andı, kadınları günlerini kutladı

Aydının Didim ilçesinde faaliyet gösteren Didim Rumelili Romanlar Derneği şehitler için lokma hayrında bulundu, ardından kadın üyelerinin 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutladı.

Didim Rumelili Romanlar Derneğinin yeni yönetim kurulu ilk etkinliğinde şehit askerleri andı. Dernek lokali önünde şehitlerin ruhuna lokma hayrı gerçekleştirildi. Dernek üyesi romanların büyük ilgi gösterdiği lokma hayrından sonra dernek yönetimi, dernek üyesi kadınlara kırmızı karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.

Dernek Başkanı Şahin Doğu Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen askerler ve vatan için can veren tüm şehitler için lokma hayrı yaptıklarını ifade ederek katılım sağlayan dernek üyelerine teşekkür etti. Doğu ayrıca 8 Mart dünya kadınlar günü münasebetiyle de dernek üyesi bayanları unutmayarak kırmızı karanfil dağıtarak kadınların da gününü kutladıklarını ifade etti.



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