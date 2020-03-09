Aydınlı sporculardan iki Türkiye Şampiyonluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydınlı sporculardan iki Türkiye Şampiyonluğu

İHA

Mersin'de devam eden Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Aydınlı sporculardan oluşan Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü takım halinde iki Türkiye rekoru kırdı.

Aydınlı sporculardan iki Türkiye Şampiyonluğu

Mersin’de devam eden Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Aydınlı sporculardan oluşan Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü takım halinde iki Türkiye rekoru kırdı.
Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü adına minik kızlar kategorisinde yarışan Aysima Çavuşoğlu, Zeynep Çerçi ve Melek Serra Doğan’dan oluşan minik kızlar atıcılık takımı Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. Minik erkekler kategorisinde Eren Türkeli, Ali Yağız Yıldırım ve Şahin Yılmaz’dan oluşan Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Atıcılık takımı minik kızlarda olduğu gibi Türkiye rekorunu kırarak şampiyon oldu. Yıldız erkekler kategorisinde Aydın’ı temsil eden Arda Burak Kahraman, Mustafa Oğuz Dişli ve Yağız Sultan Umutlu’dan oluşan Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü takımı ile şampiyonluğu kaçırarak kürsünün ikinci basamağında yer aldı.
Aysima’dan Türkiye Şampiyonluğu
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezleri atıcılık kursuna kısa süre önce katılan Aysima Çavuşoğlu Mersin’de devam eden Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası minik kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Yine minik kızlar kategorisinde Aydın’ı temsil eden Zeynep Çerçi gümüş madalyanın sahibi olarak Türkiye 2’ncisi oldu.
Derece elde eden Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcularının kupa ve madalyalarını Mersin’de sporcuları yalnız bırakmayan Aydın Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Serdar Küçük takdim etti.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü adına minik kızlar ve minik erkekler kategorisinde rekor kırarak Türkiye Şampiyonluğu elde eden sporcuları, takımlarda ikinci olan yıldız erkek kategorisindeki sporcuları ve bireyselde Türkiye Şampiyonu olan Aysima Çavuşoğlu ile ikinici olan Zeynep Çerçi’yi ve antrenörlerini tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didim’de azılı hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Didim’de azılı hırsızlar yakalandı
(Görüntülü) AYDIN 'Anneme mi üzüleyim, kız kardeşime mi'
YEREL HABERLER (Görüntülü) AYDIN 'Anneme mi üzüleyim, kız kardeşime ...
Çektirdiği fotoğrafları 62 yıl sonra okula teslim etti
YEREL HABERLER Çektirdiği fotoğrafları 62 yıl sonra okula teslim ...
Çineli Hulusi 12 gündür kayıp Aydın’ın Çine ilçesinde 27 Şubat’ta kaybolan 34 yaşındaki Hulusi Aşçı'dan 12 gündür haber alınamıyor.
YEREL HABERLER Çineli Hulusi 12 gündür kayıp Aydın’ın Çine ilçesinde ...
“Yeşilden Beyaza” projesi ile ilk defa kar gördüler
YEREL HABERLER “Yeşilden Beyaza” projesi ile ilk defa kar gördüler
'Anneme mi üzüleyim, kız kardeşime mi?'
YEREL HABERLER 'Anneme mi üzüleyim, kız kardeşime mi?'
Kadınların sorunları Kuşadası’nda masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Kadınların sorunları Kuşadası’nda masaya yatırıldı
Aydın’da zincirleme trafik kazası; 4 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da zincirleme trafik kazası; 4 yaralı
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları ...
Didim Belediyespor, İncirliova’ya direnemedi; 1-3
YEREL HABERLER Didim Belediyespor, İncirliova’ya direnemedi; 1-3
Didim’de Kadınlar 8 Martı alanlarda kutlandı
YEREL HABERLER Didim’de Kadınlar 8 Martı alanlarda kutlandı
Didimli Romanlar şehitleri andı, kadınları günlerini kutladı
YEREL HABERLER Didimli Romanlar şehitleri andı, kadınları günlerini ...
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 3-0
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: ...
Nazilli Belediyespor-Pazarspor: 1-3
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor-Pazarspor: 1-3
Nazilli Belediyespor - Pazarspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Pazarspor (FOTOĞRAFLAR)
Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - THY: 0
YEREL HABERLER Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir ...
Kuşadası’nda kadınlar günü yürüyüşüne büyük ilgi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda kadınlar günü yürüyüşüne büyük ilgi
Kuşadası'nda Kadınlar Günü yürüyüşüne temizlik işçisi kadınlar da katıldı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda Kadınlar Günü yürüyüşüne temizlik işçisi ...
(Görüntülü) Kuşadası'nda kadınlar için yürüdüler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kuşadası'nda kadınlar için yürüdüler
Kuşadası’nda öğrencilere 'deprem bilinçlendirme' eğitimi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda öğrencilere 'deprem bilinçlendirme' ...
Kuşadası’nda kadınların göz nuru emekleri standları süsledi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda kadınların göz nuru emekleri standları ...
Büyükşehir kadınlara karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Büyükşehir kadınlara karanfil dağıttı
Başkan Kaplan Çakırbeyli pazarında Kadınlar Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan Çakırbeyli pazarında Kadınlar Günü'nü ...
Türkiye 108 ülkeye kekik ihraç etti Türk kekiğini yabancı otlardan ayıklamak için büyük güç birliği
YEREL HABERLER Türkiye 108 ülkeye kekik ihraç etti Türk kekiğini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X