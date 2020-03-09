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Didim’de azılı hırsızlar yakalandı

İHA

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda birçok suçtan kaydı bulunan iki şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Didim’de azılı hırsızlar yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda birçok suçtan kaydı bulunan iki şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Didim’de meydana gelen ikametten hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmada olayın şüphelileri oldukları tespit edilen ve 20 ayrı suçtan kaydı bulunan K.I. ve 14 ayrı suçtan kaydı bulunan Ö.B. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan iki şahıs sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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