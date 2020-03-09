Didim’de azılı hırsızlar yakalandı

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Aydın’ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda birçok suçtan kaydı bulunan iki şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Didim’de meydana gelen ikametten hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmada olayın şüphelileri oldukları tespit edilen ve 20 ayrı suçtan kaydı bulunan K.I. ve 14 ayrı suçtan kaydı bulunan Ö.B. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan iki şahıs sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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