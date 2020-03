Doğa sevdalısı öğrenciler şehit ve gaziler için fidan dikti

Aydın'da, toprak, orman ve doğa sevdalısı öğrenciler; vatanını, bağımsızlığını, hürriyet ve istiklalini,korumak için can veren, kan döken şehit ve gaziler adına fidan dikti.



TEMA Vakfı Aydın İl Temsilciliği’nin öncülüğünde Efeler Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Efeler Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi, Efeler Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu, Adnan Menderes Üniversitesi TEMA Vakfı Gönüllüsü öğrenciler vatanını, bağımsızlığını, hürriyet ve istiklalini, korumak için kan döküp can veren, şehit ve gaziler adına fidan diktiler.



TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, yaptığı açıklamada; “Milli Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı işbirliği ile her kademedeki okullarımızda Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul tema, Lise TEMA, Çevre Eğitim Programlarını uygulayan 345 TEMA Vakfı Eğitim Gönüllüsü öğretmenlerimiz, 7 bin 678 öğrencimize ulaşmakta, gıda güvenliğimiz açısından, üretken tarım topraklarımızın, erozyonu önleyen, toprağı suyu tutan, hayayı temizleyen, özümleme sonunda karbondioksidi tutup oksijen üreten ormanlarımızın, temiz havanın canlı sağlığı için önemini anlatıyorlar. Ekolojik okur yazar bir toplumu oluşturmak için çaba gösteriyorlar. Efeler Kaymakamlığımız, Efeler Belediye Başkanlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Aydın Orman İşletme Müdürlüğümüz ve Okul Müdürleri ve öğretmenlerimizin destekleri ile Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu, Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi, Adnan Menderes Üniversitesi TEMA Vakfı gönüllüsü öğrenciler velilerinin izni ve öğretmenlerinin rehberliğinde, şehitlerimiz için Efeler Yağcılar Mahallesi ağaçlandırma sahasında 210 fidan diktiler. Koçarlı Çakırbeyli Sarıdere de 'Doğaya, Toprağa, Suya ve Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü' yaptılar. TEMA gönüllüsü gençlerimizi, toprak, su, orman varlıklarımızla, sulak alanlarımızla, doğayla buluşturmaya, ekolojik okur yazar toplumu oluşturmaya devam edeceğiz. Vatan topraklarının üretimde kalmasını, üsten ettiğimiz havanın, içtiğimiz suyun temiz olmasını, dağlarımızın ormanlarla, yol boylarının ağaçlarla donatılmasını teminen, yaşanabilir bir çevrede, hayatı geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.