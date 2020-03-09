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Balık fotoğrafı yarışmasının kazananları belli oldu

İHA

Türkiye'ye yıllık 1 milyar dolar kazandıran ve kişi başı balık tüketimini 15 kg'a çıkarmayı hedefleyen su ürünleri sektörünün 8 Ağustos'ta başlattığı fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Balık fotoğrafı yarışmasının kazananları belli oldu

Türkiye’ye yıllık 1 milyar dolar kazandıran ve kişi başı balık tüketimini 15 kg’a çıkarmayı hedefleyen su ürünleri sektörünün 8 Ağustos’ta başlattığı fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye’de önemli bir balık rezervi olduğunu, bu nedenle kaliteli balığa en uygun fiyatla erişilebildiğini anlattı. Kızıltan, “Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada en hızlı büyüyen üçüncü, Avrupa’da ise ikinci ülke. Hollanda, İtalya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 80’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 170 milyon tonluk dünya akuakültür üretiminde en büyük kapasiteye ve ihracata sahip ülkelerden biriyiz. Buna karşın kişi başı balık tüketimi yıllık ortalama 7 kg ile en düşük ülkeler arasında yer alıyoruz. İç piyasada balık tüketimini artıracak sürdürülebilir politikaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu amaca uygun olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızdan biride ödüllü fotoğraf yarışmamızdı. Yarışmayla sağlıklı nesiller için elimizde bulunan balık üretiminin büyük bir şans olduğu mesajını verdik” dedi.

Kızıltan, yarışmayla balığın işlenerek pazara ve sofraya sunulmasına kadarki olan tüm sürecin fotoğraflandığını belirterek; “Fotoğraflarda kimisi balık avlıyor, ağ çekiyor, kimisi ağ temizliyor, istif yapıyor. Birbirinden yetenekli fotoğrafçılar emeğin yolculuğuna bizi ortak etti. Yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından amatör ve profesyonel 364 katılımcı başvurdu. Kategorimiz ise su ürünleri ihracatının 735 milyon dolarını oluşturan levrek, çipura ve alabalıktı. 19 Şubat’ta jüri 1153 eser arasından en iyi 20 fotoğrafı seçti ve ödül alacak 4 fotoğrafa karar verdi. Birinciliği su altı fotoğrafıyla Antalya’dan Adnan Büyük kazandı. İkincilik ödülü İzmir’den drone ile balık çiftliğini görüntüleyen Mahmut Serdar Alakuş’un oldu. Üçüncü ise Aydın’dan Berkant Akbacak. Şeref ödülüne ise İstanbul’dan Münevver Ulusoy layık görüldü” diye konuştu.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen fotoğraf yarışmasının birincisi 5 bin TL, ikincisi 3 bin TL, üçüncü yarışmacı ise 2 bin TL’lik hediye çeki kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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